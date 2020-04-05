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Şartı Tahliye  Tüzüğü onaylandı

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Şartı Tahliye  Tüzüğü onaylandı

Bakanlar Kurulu, Şartı Tahliye  Tüzüğü’nde değişiklik yaptı.

Bakanlar Kurulu, Ceza Disiplin Yasası’nın 4. Ve 10. Maddelerinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak Şartlı Tahliye (Değişiklik) Tüzüğü’nü onayladı ve resmi gazetede yayınlanmasına karar verdi.

Şartlı Tahliye (Değişiklik) Tüzüğü’nde, tüzüğün resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmesinden itibaren 90 gün süresince, cezanın 1/2’si yerine 1/3’ü çekilmesi halinde de şartlı tahliye başvurusu yapılabileceği belirtildi.

Kararda ayrıca, salgın hastalık tehlikesi nedeniyle şartlı tahliye toplantılarının telekonferans yöntemi ya da Başkan’ın uygun göreceği bir yöntemle yapılabileceği belirtildi.

Kararda, “Kurul’un kendi içinde yapacağı ön değerlendirmede, başvurusunun olumlu neticeleneceği düşünülenlerin toplantıya katılımından sarfı nazar edilebileceği de kaydedildi.

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