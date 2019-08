Şarkılar Nefes için söylenecek

Tedavi gören küçük Nefes için Girne Amfi Tiyatro’da Kıbrıslı sanatçıların yer alacağı konser düzenlenecek

Doğuştan bir çeşit kan hastalığı bulunan ve tedavi gören 4 buçuk yaşındaki Nefes Davşan isimli çocuk için yardım kampanyaları sürüyor.

Nefes için Girne Amfi Tiyatro’da 3 Eylül Salı günü saat 21:00’da gerçekleşecek Kıbrıslı sanatçıların yer alacağı “A Night in Kyrenia with Todds and Friends” isimli yardım gecesiyle ilgili Girne Sanat Galerisi’nde basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, belediye meclis üyeleri, Kıbrıslı sanatçılar adına Süleyman Akosman ve belediye çalışanları katıldı.

Konser biletlerinin 30 TL olduğu yardım gecesinde biletler, Deniz Plazalar, Girne Belediyesi ve konser günü Girne Amfi Tiyatro girişinden temin edilebilecek.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü toplantıda yaptığı açıklamada, sağlık sorunları yaşayan Nefes’in tedavi masraflarına katkı koymak için belediye meclisinin harekete geçtiğini ve yardım konseri düzenleme karar aldığını söyledi. Nidai Güngördü, bu anlamlı gece için Kıbrıslı sanatçıların bir araya gelmesini düşündüklerini ifade ederek, Süleyman Akosman ile görüştüklerini ve olumlu cevap aldıklarını dile getirdi. Güngördü, yardım konseri için Todds and Friends projesi kapsamında sahneye çıkacak sanatçılara teşekkür ederek, herkesi konsere beklediklerini, gelemeyecek kişilerin ise bilet alarak yardımda bulunmasını istedi.

TODDS AND FRİENDS PROJESİNDE KİMLER VAR?

Süleyman Akosman (Gitar, vokal ve yapımcı), Okan Ersan (Gitar), Nihat Ağdaç (Violin), Gürhan Nuray (Çello), Cahit Kutrafalı (Bas Gitar ve müzik direktör), Hüseyin Kırmızı (Klavye), Miray Çakır (Violin), Ezgi Akgürgen (Vokal), Eril Cambaz(Vokal), Yağmur Özerem (Vokal), Fikri Karayel(Vokal), Sinem Sadrazam (Viola), İnanç Erşen (Gitar), Emre Yazgın (Gitar ve Klavye) ve Fuat Kutrafalı (Davul).