banner411
banner69
Üç kişi eski eser ararken yakalandı
Üç kişi eski eser ararken yakalandı
31 0
FIFA’dan kulüplere 5 oyuncu değişikliği önerisi
FIFA’dan kulüplere 5 oyuncu değişikliği önerisi
50 0
 
520 paket gümrüksüz nargile tütünü ele geçirildi
520 paket gümrüksüz nargile tütünü ele geçirildi
76 0
KTÖS: “ÇOCUKLARIN YÜKSEK YARARINI DÜŞÜNMELİYİZ”
KTÖS: “ÇOCUKLARIN YÜKSEK YARARINI DÜŞÜNMELİYİZ”
164 1
SON BİR HAFTADA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI İHLAL EDEN TOPLAM KİŞİ SAYISI 447…
SON BİR HAFTADA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI İHLAL EDEN TOPLAM KİŞİ SAYISI 447…
35 0
DÜNYA GENELİNDE VAKA SAYISI 3 MİLYONU AŞTI, 207 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
DÜNYA GENELİNDE VAKA SAYISI 3 MİLYONU AŞTI, 207 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
19 0
Akıllardaki soru: Aşı bulunursa adil dağıtılacak mı?
Akıllardaki soru: Aşı bulunursa adil dağıtılacak mı?
73 0
banner440

Sarıçizmeli'den test sitemi

banner27

Sarıçizmeli'den test sitemi

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, ülkede koronavirüsle mücadele kapsamında geçtiğimiz dün Milletvekillerine yapılan testler konusunda sitem ederek bu süreçte gecesini gündüzüne katan belediye emekçilerine neden test yapılmadığını sorguladı. 

Sayın vekil ve meclis çalışanlarımızın da testleri yapıldı. Umarım sağlıkları yerindedir. Maksat yüce meclisimize zarar gelmesin.
45 gündür aralıksız çalışan, sahada olan belediye emekçileri zaten bağışıklık kazanmıştır herhalde.
Testleri saklayın, bir tur daha yaparsınız haftaya. Ne olur ne olmaz. Size bişey olmasın da, biz kendi kendimize yeteriz...

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.