Sarıçizmeli'den test sitemi

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, ülkede koronavirüsle mücadele kapsamında geçtiğimiz dün Milletvekillerine yapılan testler konusunda sitem ederek bu süreçte gecesini gündüzüne katan belediye emekçilerine neden test yapılmadığını sorguladı.

Sayın vekil ve meclis çalışanlarımızın da testleri yapıldı. Umarım sağlıkları yerindedir. Maksat yüce meclisimize zarar gelmesin.

45 gündür aralıksız çalışan, sahada olan belediye emekçileri zaten bağışıklık kazanmıştır herhalde.

Testleri saklayın, bir tur daha yaparsınız haftaya. Ne olur ne olmaz. Size bişey olmasın da, biz kendi kendimize yeteriz...