Sarı Basın Kartı başvuruları başlıyor

Basın Kartı Komisyonu, 2019 yılı basın kartı için başvuru sürecinin 3 Aralık’ta başlayacağını açıkladı.

Komisyondan yapılan açıklamada, gerekli evraklar ile birlikte başvuruların 4 Ocak 2019 tarihine kadar 09.30-12.00 saatleri arasında Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Sekreterliği’ne yapılabileceği belirtildi.



Açıklamada ayrıca, sarı basın kartları için 20 TL, sürekli basın kartları için 50 TL’lik ücretin ise Kooperatif Merkez Bankası’nda bulunan Basın Kartı Komisyonu hesabına yatırılarak dekontunun başvuruya eklenmesi ya da başvuru anında sekretere yapılacak ödemeden alınacak makbuzun başvuruya eklenmesi istendi.



Açıklamada başvuru için gerekli evrakların eksik olması halinde değerlendirmeye alınmayacağı da vurgulandı