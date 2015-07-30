'Sarhoştuk, büstü kırdık'

Merhum gazeteci-yazar Bener Hakkı Hakeri’nin Yiğitler Burcu’ndaki heykelini kıran ve yakalanan zanlılar Yusuf Burçin Barkut ve Ufuk Çalışkan, olay günü alkollü olduklarını iddia etti Evrim KAMALI...

Merhum gazeteci-yazar Bener Hakkı Hakeri’nin Yiğitler Burcu’ndaki heykelini kıran ve yakalanan zanlılar Yusuf Burçin Barkut ve Ufuk Çalışkan, olay günü alkollü olduklarını iddia etti

Evrim KAMALI

Ülkemizde büyük tepkiye yol açan heykeltraş Sevcan Çerkez’in yaptığı merhum gazeteci-yazar Bener Hakkı Hakeri’nin heykelini kıran zanlılar Yusuf Burçin Barkut ve Ufuk Çalışkan tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Zanlılar ifadelerinde olay günü alkollü olduklarını iddia etti.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Memuru Halil Metin Olayla ilgili bulguları aktardı. Metin, 19 Temmuz tarihinde Lefkoşa Yiğitler Burcu park girişinde bulunan merhum gazeteci-yazar Bener Hakkı Hakeri’nin büstünün kırılması ile ilgili yürütülen soruşturma sonucunda kamera görüntülerinden zanlı Yusuf Burçin Barkut ve zanlı Ufuk Çalışkan’ın tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlıların önceki gün gözaltına alındığını ve gönüllü ifade vererek suçlarını kabul ettiklerini ifade etti. Polis, zanlıların verdiği maddi tahribatın 3 bin TL olduğunu açıklayarak KKTC vatandaşı olan zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Gökhan Asafoğulları, zanlıların işlemiş olduğu kasti hasar ve rahatsızlık verme suçlarının ceza yasasında kabahat suçlar olarak düzenlendiğini ancak işlenen suçta topluma mal olmuş bir şahsın büstüne saldırı yapıldığını ve bunun göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade etti. Yargıç, bu durumu göz önünde bulundurarak zanlıların yurt dışına çıkışını yasakladığını ve her bir zanlı için bir kefilin 20 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdiğini açıkladı.