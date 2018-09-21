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Saray’da durum değerlendirmesi

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, hükümeti oluşturan siyasi partilerin liderleriyle dün bir araya geldi

Saray’da durum değerlendirmesi
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Cumhurbaşkanlığı’nda saat 10.20’de başlayan toplantıya, Akıncı ile  CTP Genel Başkanı ve Başbakan Tufan Erhürman, HP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, TDP Genel Başkanı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ile DP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş katıldı. 
Toplantıda, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın önümüzdeki günlerde New York’ta yapacağı temaslar öncesinde Kıbrıs konusunda durum değerlendirmesi yapıldı.

1 saat 15 dakikalık toplantının ardından herhangi bir açıklama yapılmadı. 

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bugün ise, Cumhuriyet Meclisindeki muhalefet parti liderleriyle bir araya gelecek. 
 

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