Saray Otel’in kirası 90 bin, Dome’un 8 bin TL

UBP, Dome Otel’in ihaleyle kiralanması talebiyle otel önünde eyleme gitti. UBP lideri Tatar, işletmecinin bugün otelde işgalci durumunda olduğunu, otelin de CTP’nin arka bahçesi olarak kullanıldığını belirtti

Ana muhalefet Ulusal Birlik Partisi (UBP), işletme sözleşmesi biten Dome Otel’in ihaleyle kiralanması talebiyle dün öğleden sonra otel önünde eylem düzenledi.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Dome Otel park yerinde basına yaptığı açıklamada, Sayıştay ve Basşavcılık raporlarında Dome Otel’in ihaleye çıkılarak devredilmesi gerektiğine yer verildiğine işaret etti.

UBP’nin oteldeki çalışanlarla herhangi bir sıkıntısının bulunmadığını hatta ihale şartnamesinde çalışanlara iş güvencesi ve yatırım şartı konabileceğini belirten Tatar, Vakıflar İdaresi’ne ait bir mülkün ihalesiz kiralanmasının hukuk devletine yakışır bir uygulama olmadığını belirtti ve Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter’e konu hakkında gösterdiği duruştan dolayı teşekkür etti.

Tatar, Benter’in ihale ile ilgili duruşu olmasaydı Dome Otel’in bugün ihalesiz kiralanmış olacağını savundu.

Tatar, “Biz ihaleyle verilmesini talep ediyoruz” dedi.

Otelin doğru yatırım ve en iyi teklifi verene kiralanması gerektiğini belirten Tatar, 2008’de CTP hükümeti tarafından kiralanan otelin bugün nişan, düğün gibi etkinlikler için partinin arka bahçesi olarak kullanılmakta olduğunu iddia etti.

Otelin mevcut işletici sözleşmesinin sona erdiğinden işletmecinin bugün otelde işgalci durumunda olduğunu kaydeden Tatar, konunun bazı kesimler tarafından konuyu ideoloji savaşına çekilmeye çalışıldığını kaydetti.

SARAY OTELİN KİRASI 90 BİN DOME OTELİN 8 BİN 700 TL

UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu ise Lefkoşa’da bulunan 56 odalı Saray Otel’in Vakıflar’a on yılda ödediği ortalama aylık kiranın 90 bin 300 TL olduğunu, 157 yatak odalı Dome Otel’in ise on yılda aylık ödediği ortalama kiranın 8 bin 700 TL olduğunu, isyanlarının bundan kaynaklandığını kaydetti.

Otel civarındaki dükkan kiralarının13-14 bin TL olduğunu kaydeden Sucuoğlu, Dome Otel’in kirasının 150-200 bin TL civarında olması gerektiğini, Vakıflar İdaresi tarafından alınan bu paranın da ihtiyaçlı kesimler için kullanıldığını kaydetti.