Sanver’den lösemili çocuklara yardım eli

Atleks Co. Önder Alışveriş Merkezi Direktörü Ahmet Sanver, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na 20 bin TL bağış yaptı

Atleks Co. Önder Alışveriş Merkezi Direktörü Ahmet Sanver, dün Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’nı ziyaret ederek bağışta bulundu.

Sanver, 20 bin TL tutarındaki bağış çekini Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı Başkanı Nevhiz Özer’e sundu. Özer de Sanver’e anı plaketi takdim etti.

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı Başkanı Nevhiz Özer, “Her zaman yanımızda olan Sanver’e verdiği destekten ve bu anlamlı bağışından ötürü çok teşekkür ederim” dedi.

Atleks Co. Önder Alışveriş Merkezi Direktörü Ahmet Sanver de, vakfın çok yönlü bir şekilde kanserle savaşan çocuklar ve ailelerine yardım sağladığını söyleyerek, yaptığı bağışın yararlı olacağına inandığını belirtti.

Sanver, vakfa yapılacak bağışların doğru ve yararlı alanlarda kullanılacağından emin olduğunu söyleyerek, tüm işadamlarına vakfa bağış yapmaları çağrısında bulundu.