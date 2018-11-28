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Sanver, ticari anılarını kitaplaştırdı

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Ahmet Sanver’in 12’nci kitabı, “Kıbrıs’ın Eski Ticaret Hayatı ve İlginç Ticari Anılarım” çıktı.

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Sanver, ticari anılarını kitaplaştırdı
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Sanver,  kitabında 1940-1980’li  yıllar arasında  Kıbrıs’ta yaşayan iş insanları hakkında çeşitli bilgiler veriyor.

Aynı zamanda Kıbrıs’ın Eski Ticaret Hayatı ve İlginç Ticari Anılarım kitap serisinin 9’uncusu olan ve  115 sayfadan oluşan kitapta Sanver, yurt içi ve yurt dışında yaşanmış kendi ticari hayatından ilginç anılara ve öykülere çok sayıda fotoğrafla birlikte yer veriyor.

Ahmet Sanver, 60 yıllık iş hayatı boyunca yaşadığı ilginç ticari anılarını yazmaya devam ettiğini ve çok yakında bu konuda yeni kitaplarının da yayınlanacağını belirtti.

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