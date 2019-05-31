Şansın böylesi

Devlet Piyangosu çekilişinde 600 Bin TL’lik büyük ikramiyeyi kazanan Arif Alyanak, 8 adet teselli ikramiyesini de kazandı

Devlet Piyangosu’nun 28 Mayıs tarihli çekilişinde 600 bin TL’lik büyük ikramiye dün talihlisine teslim edildi.

Birimden yapılan açıklamada, 28 Mayıs gecesi gerçekleştirilen Devlet Piyangosu çekilişinde 600 Bin TL’lik büyük ikramiyenin kazananı Arif Alyanak’ın ikramiyesini teslim aldığı, büyük ikramiye ile birlikte 8 adet teselli ikramiyesini de kazandığı açıklandı.

Güzelyurt Bölgesi sakini kazanan Arif Alyanak hem büyük ikramiye hem de 8 adet tesellisini teslim aldıktan sonra; “Ne kadar çok bilet alırsanız şansınız o kadar artar, ben bir seri olarak aldım biletleri, bu kez şans bana güldü, herkes şansını denesin ‘çıkmaz’ demesin” şeklinde konuştu.

Birimden yapılan açıklamada ayrıca bir sonraki çekilişin Şeker Bayramı haftasına denk gelmesinden ötürü 18 Haziran’da yapılacağı belirtildi.