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Sano ve Silaj yapacak üreticilere duyuru

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Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman, kuru tarım yapılan alanların önemli bir kısmının hayvan varlığının kaliteli kaba yem ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak hasıllık, yemlik baklagil, sano ve silaj olarak değerlendirilmekte olduğunu kaydetti.

Sano ve Silaj yapacak üreticilere duyuru

  

Kızılduman yaptığı yazılı açıklamada, 2019-2020 üretim yılının verimli bir yıl olacağı öngörüsü ile birlikte yağışların ara vermesi ve ürünlerin gerekli olgunluğa gelmesi sebebi ile  sano/silaj yapımının başlayıp yoğunlaştığını belirterek, “Genel Tarım Sigortası Fonu’nun çalışmalarını yürütebilmesi için her yıl temin edilen KKTC Uydu Fotoğrafı çekimi sano/silaj yapımlarının tamamlanmasına olanak vermek adına henüz gerçekleştirilmemiştir” dedi ve şöyle  devam etti:
“Gerek uydu fotoğrafı üzerinden yapılan gerekse de arazilerde yerinde yapılacak tespitlerin tamamlanabilmesi, Fon’un çalışmaların aksamaması ve buna bağlı olarak üreticilerimizin mağduriyet yaşamaması için biçme ve sürme işlemleri yapılmadan Tahıl ve Yemlik Baklagil ekili alanlarda her parselin yan kenarlarında ve/veya orta kısmından takriben 3’er metre (bir biçerdöver ağzı) genişliğinde biçilmemiş ekili alanın emare olarak bırakılması tüzük gereğidir.”

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