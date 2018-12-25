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Şanlı’nın ölüm sebebi astım ve alerji atağı

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Şanlı’nın ölüm sebebi astım ve alerji atağı

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Şanlı’nın ölüm sebebi astım ve alerji atağı
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Lefkoşa’daki evinde önceki gün rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yaşamını yitiren 23 yaşındaki Mustafa Burak Şanlı’nın doktorundan yapılan soruşturmada, ölüm sebebinin “astım ve alerji atağı” olduğu tespit edildi. 
Şanlı’nın aslen Kütahyalı olduğu öğrenildi.
 

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