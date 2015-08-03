Şanlı Erenköy Direnişi'nin 51'inci yıl dönümü Erenköy'de düzenlenecek törenle anılacak.

Şanlı Erenköy Direnişi’nin 51’inci yıl dönümü ve direnişte şehit düşenler 8 Ağustos Cumartesi günü, saat 10.00’da Erenköy’de düzenlenecek törenle anılacak....

Şanlı Erenköy Direnişi’nin 51’inci yıl dönümü ve direnişte şehit düşenler 8 Ağustos Cumartesi günü, saat 10.00’da Erenköy’de düzenlenecek törenle anılacak.

Törene katılımla ilgili bir açıklama yapan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Basın Bürosu, töreni takip edecek basın mensuplarını taşımak amacıyla 8 Ağustos’ta saat 04.30’da Yazlık Mücahit Gazinosu önünden (Girne Kapısı) hareket ederek Gemikonağı’na götürmek üzere servis aracı tahsis edildiğini bildirdi.

Kendi imkânlarıyla Gemikonağı girişindeki iskeleye gelecek basın mensuplarının saat 05.50’de eski CMC iskelesinde (Gemikonağı) hazır bulunmaları gerekiyor. Tahsis edilen gemi saat 06.00’da Erenköy’e hareket edecek.

Törene katılmak isteyen basın mensuplarının isim listelerinin en geç 6 Ağustos Perşembe günü saat 16.00’ya kadar Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Basın Bürosu’na (228 91 66 – belgegeçer/faks) bildirilmesi gerekiyor.