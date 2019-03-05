Sanki de bomba düşmüş gibi

Lefkoşa Sanayi Bölgesi’ndeki birçok yol, asfaltta oluşan çukurlar nedeniyle adeta kullanılamaz hale geldi. Sanayi dışındaki yurtların bulunduğu yol ise adeta bomba düşmüş gibi

Murat ASLAN

Ülkemizde bu yıl görülen bereketli yağmurlar çiftçilerin ve üreticilerin yüzünü güldürürken, ülke genelinde alt yapı sorunlarını da gün yüzüne çıkarmaya başladı. Özellikle yıllardır bakım yapılmayan asfalt yollar birçok yerde çökerken, bazı yerlerde yollarda oluşan çukurlar adeta sürücülere cambazlık yaptırıyor.

Lefkoşa bölgesinin son yıllarda gelişmeye açılan bölgelerinden olan Büyük Sanayi Bölgesi ile Cemsa Karting tesisleri arasında olan yeni yurt binalarının bulunduğu yolda oluşan çökmeler ve çukurlar nedeniyle bölgede sakin öğrenciler, aileler ve bu yolu kullanan sanayide çalışan sürücüler zor anlar yaşıyor.

Bölgedeki yollar, tarlayı da geçti, bomba düşmüş bir hal alırken, ağır vasıtaların sıklıkla geçiş yaptığı yolda oluşan çukurlar, sürücüleri canından bezdirdi.

Her geçen gün büyüyen çukurların yağan yağmurlar nedeniyle sularla dolması nedeniyle birçok araç sürücüsünün araçlarıyla bu çukurlara düştüğü ve araçlarının hasar gördüğü bildirildi.

Yetkililerin köstebek yuvasına dönen yollar için çözüm bulmasını isteyen bölge sakinleri, bu işin toprakla, yamayla olmayacağını ve kalıcı bir altyapı çalışmasının olması gerektiğini ifade ettiler.

Öte yandan bu bölgede iş yapan esnaflar ise yolların içler acısı durumu nedeniyle vatandaşların artık tamir için Sanayi Bölgesi’ne gelmediğini ve Lefkoşa içi ve Gönyeli Bölgesi’ne doğru kaçtıklarına dikkat çekti.