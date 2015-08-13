Sancaktar Kalebey Parkı'na yeni çehre

LTB ve Küçükkentliler Derneği işbirliğinde Ortaköy’deki Sancaktar Kalebey Parkı yenilendi. Parka yeni oyun grupları monte edildi, şov bisikleti kullanıcıları için alan düzenlendi, park kafeteryası yeni...

LTB ve Küçükkentliler Derneği işbirliğinde Ortaköy’deki Sancaktar Kalebey Parkı yenilendi. Parka yeni oyun grupları monte edildi, şov bisikleti kullanıcıları için alan düzenlendi, park kafeteryası yeni bir işletmeciyle aktif hale geldi

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) bölgelerdeki muhtarlıklar yanında örgütlerle işbirliği içerisinde yürüttüğü çalışmalar sonucunda Ortaköy bölgesindeki Sancaktar Kalebey Parkı yenilendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bölgede yeniden aktif hale gelen Küçükkentliler Derneği ile LTB’nin işbirliğinde gerçekleşen bakım, onarım ve yenileme çalışmaları çerçevesinde parka yeni oyun grupları monte edildi, şov bisikleti kullanıcıları için alan düzenlendi, kapalı durumdaki park kafeteryası yeni bir işletmeciyle aktif hale getirildi.

Yenileme sonrasında Küçükkentliler Derneği organizasyonunda parkta bir etkinlik düzenlendi. Dernek Başkanı Evrim Hıncal’ın evsahipliği yaptığı etkinliğe LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve bazı Belediye Meclis üyeleri ile Ortaköylüler katıldı.

Hıncal, 1995 yılında Şenol Özılgaz önderliğinde kurulan derneği tekrar aktif hale getirdiklerini ve çevreye, bölgeye sahip çıkma, bölgeyi daha ileri bir konuma getirme hedefiyle çalışmalarına başladıklarını ifade etti.

Sancaktar Kalebey Parkı’nı günümüzün ihtiyaçlarına cevap veren güzel bir alan haline getirdiklerini kaydeden Hıncal, LTB’nin bu yıl oyun grupları yerleştireceği parklar içerisine burayı da dahil etmesinden dolayı Harmancı’ya teşekkür etti.

Parka bir yıl ücretsiz wi-fi hizmeti sunan Kıbrıs Vodafone ve gecede gösteri sunacak bölgedeki çocukların oluşturduğu North Cyprus Bmx ekibine ve Lefkoşa Belediye Orkestrası’na da teşekkür eden Hıncal, bundan sonra da daha iyi bir Küçükkent için belediye ile yakın çalışmayı sürdüreceklerini söyledi.

Harmancı da, Küçükkentliler Derneği gibi sivil inisiyatiflerin bölgelerde oluşuyor olmasının o bölgenin yerel demokrasisine çok büyük katkısı olduğunu belirterek, muhtarlıkların varlığının yanında STÖ’lerin de devreye girerek bölge için aktif çalışmasının önemli olduğunu kaydetti.

Harmancı şöyle konuştu:

“Küçükkent artık küçük bir kent değil. Büyüdü, ihtiyaçlar arttı ve çeşitlendi. Biz öncelikle çocukların tekrar parklara dönmesini savunduk. Lefkoşa’daki diğer 4 parkla birlikte bu önemli parka bütçe içerisinde bir öncelik sağladık ve belediyenin içinde bulunduğu durumdan dolayı biraz da ihmal edilmiş bu parka engelli yurttaşların da kullanabileceği yeni oyun grupları yerleştirdik.

Dernek ile birlikte ilk kurulduğu günden bugüne bir yürüyüş alanı olan parkın yürüyüş parkuruna yönelik bir düzenleme yapmayı düşünüyoruz. Parkı bakımıyla, ağaçlandırmasıyla, oyun alanları ile hak ettiği iyi noktaya getireceğiz…”

Harmancı, Küçükkentliler Derneği Kurucusu Şenol Özılgaz’a teşekkür plaketi de verdi.

Etkinlik North Cyprus Bmx ekibinin şovu ve Belediye Orkestrası’nın müzik dinletisi ile sona erdi.