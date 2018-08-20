Sanayideki çöplük genişliyor

Lefkoşa Sanayi bölgesi arkasında bulunan çöplük alan yapılan temizliklere rağmen duyarsız kişilerce kirletilmeye devam ediyor.

Yetkililerin denetim yapmamasından faydalanan çevre düşmanları Lefkoşa Salhanesi bölgesini de kirletmeye başladılar. Yol çalışmaları sırasında yapılan köprünün olduğu bölge atılan çöpler nedeniyle süratle kirlenmeye başladı.