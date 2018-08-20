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Sanayideki çöplük genişliyor

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Lefkoşa Sanayi bölgesi arkasında bulunan çöplük alan yapılan temizliklere rağmen duyarsız kişilerce kirletilmeye devam ediyor.

Sanayideki çöplük genişliyor
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 Yetkililerin denetim yapmamasından faydalanan çevre düşmanları Lefkoşa Salhanesi bölgesini de kirletmeye başladılar.

Yol çalışmaları sırasında yapılan köprünün olduğu bölge atılan çöpler nedeniyle süratle kirlenmeye başladı.

 

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