"Sanayi Odası ile Eğitim Bakanlığı ortak projeler yapabilir"

Öğrencilerin genç yaşta üretimle tanışmaları, üretime teşvik edilmeleri ve bu kapsamda yerli ürün bilincinin artırılmasını sağlanması adına oda olarak gerekli desteği sağlayacaklarını kaydeden Avunduk, Sanayi Odası olarak Eğitim Bakanlığıyla ortak projeler yapabileceklerini söyledi

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, eğitimi tekrar yapılandırarak, devlet politikasına dönüştürecek sistemin oluşturulmasında kararlık olduklarını ifade etti.

Özyiğit, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk ile beraberindeki heyeti kabul etti. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, Özyiğit’e görevinde başarılar dileyerek, bütçenin meclisten geçirilmesiyle birlikte ülkenin önündeki sorunların en hızlı şekilde görüşülmeye başlanması gerektiğini belirtti.

Avunduk, sanayi sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman ihtiyacının ülkedeki mesleki teknik okullarından yetişen gençler tarafından karşılanmasının önemine dikkat çekti. Öğrencilerin genç yaşta üretimle tanışmaları, üretime teşvik edilmeleri ve bu kapsamda yerli ürün bilincinin artırılmasını sağlanması adına oda olarak gerekli desteği sağlayacaklarını kaydeden Avunduk, Sanayi Odası olarak bakanlıkla ortak projeler yapabileceklerini ifade etti.

Candan Avunduk, DPÖ tarafından teşvik edilen yurt yatırımlarının inşaat aşaması dahil daha fazla yerli üretim ürünleri kullanmasını sağlayacak düzenlemelerin hayata geçirilmesi ve bu sektörlerde yapılan yatırımların ihtiyaçlarını mümkün olduğunca yerli üreticilerden sağlanması adına da taleplerini Bakan Özyiğit’e iletti.

“EĞİTİMİ TEKRAR YAPILANDIRARAK, DEVLET POLİTİKASINA DÖNÜŞTÜRECEĞİZ”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, eğitimi tekrar yapılandırarak devlet politikasına dönüştürecek sistemin oluşturulmasında kararlık olduklarını ifade etti. Özyiğit, bu sistemi oluştururken eğitimi, eğitim camiasının yanında tüm ekonomik örgütler ve üretici birlikler ile birlikte hep beraber ele alacaklarına dikkat çekti.

Bu bağlamda eğitim de ana gövdeyi oluşturmak için bir komisyon kuracaklarını belirten Özyiğit, “Okul öncesinden başlayarak üniversiteye kadar tüm kademeleri planlayarak oluşturacağımız yapıyı, yasal düzenlemelerle sağlama almak adına meclisin gündemine taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

“MESLEK LİSELERİ SERTİFİKASYON PROGRAMI ÜZERİNDE ÇALIŞMALARA BAŞLANDI”

Cemal Özyiğit, gençlerin ilgi ve yeteneklerine yönelik yönlendirmenin önemine de dikkat çekerken, meslek liselerine ayrı bir fonksiyon getirmeyi planladıklarını belirtti.

Özyiğit, meslek liselerinden mezun olan öğrencilere üniversiteye gitme zorunluluğu olmadan sektörün ihtiyaç duyduğu ilgili alanlarda iş olanağı sağlayacak, alacakları diplomaları meslek belgesi olarak kullanabilecekleri bir sertifikasyon programı üzerinde çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Yerli ürünlerin öncelikle ülkemizde tüketilmesi konusunda da gerekli düzenlemelerin yapılması adına üzerlerine düşen görevleri yerine getireceklerini belirten Özyiğit, “Yerli ürün bilincinin arttırılması konusunda birlikte hareket etmeye hazırız” dedi.