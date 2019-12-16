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Sanayi çöplüğü büyüyor

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Lefkoşa Sanayi Bölgesi ile Hamitköy ovası arasında kalan bölgede gerek sanayideki işyerlerinin gerekse Lefkoşalıların bıraktığı moloz ve çöpler nedeniyle oluşan çöplük her geçen gün büyüyor

Sanayi çöplüğü büyüyor

Murat ASLAN

Lefkoşa Sanayi Bölgesi arkasında yaratılan çöplük alan büyüdükçe büyüyor.

Yıllardır çevreye duyarsız kişiler tarafından her türlü atığın atıldığı alanda özellikle Yaz aylarında çıkan veya çıkarılan yangınlar da hava kirliliğine neden oluyordu.

Kanserojen maddeler içeren duman Hamitköy ve Lefkoşa'yı etkisine alıp canlıların zehirlenmesini sağlıyordu.

Yetkililerin müdahalesiyle çöpler toprak altına alındıktan sonra kısa süre temiz kalan alan, denetimsizlik ve ilgisizlik nedeniyle yeniden çöplerle dolarken, geniş bir alana yayılan çöpler büyük bir çevre kirliliği de yaratıyor.

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