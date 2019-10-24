Sanayi Bölgesi’nin değişmeyen kaderi

Lefkoşa’da şiddetli yağış, Sanayi Bölgesi’ni yine felç etti. Yolları su bastı, araçlar arızalandı, bazı vatandaşlar mahsur kaldı

Ümit ŞEYHUN

Ülkeyi önceki geceden beri etkisi altına alan yoğun yağış yer yer hayatı olumsuz etkiledi.



Lefkoşa ve Gönyeli’de sabah karşı 04.00 sıralarında başlayan şiddetli yağışın ardından Lefkoşa'da Dr Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Atatürk Stadyumu ışıkları ile Alpet Petrol İstasyonu arasındaki yol sular altında kaldı. Yolun Mağusa gidiş yönü bir süre trafik akışına kapatıldı.



Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda çok sayıda araç Sanayi Bölgesi’nden gelen sel sularına kapıldı.



Her yağmur sonrasında olduğu gibi dün sabah da Sanayi Bölgesi’ndeki Işıl Reklam mağazaları su altında kaldı. Bazı araçlar yollarda arızalanırken, su nedeniyle dışarıya çıkamayıp otomobillerin içinde mahsur kalanlar oldu.



Vatandaşlar, yollarda mahsur kalan araçların içerisindeki insanların kurtarılmasına yardım etti.

Sanayi Bölgesi’nden gelen suyun şiddetini artırmasıyla çok kısa sürede Serhan Kombos ile Doktoroğlu’nun olduğu yolun önü büyük bir göle dönüştü.



Sağanak yağmurun yol açtığı su baskınlarına, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve itfaiye ekiplerince müdahale edildi.



Öte yandan Alpet Petrol istasyonu ışıkları, meydana gelen arızadan dolayı devre dışı kaldı ve bu noktada geçişler bir süre polis kontrolünde yapıldı.



HARMANCI

Öte yandan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.



Harmancı şöyle dedi:

“Sabah 3.30 sonrası 1-2 saat içerisinde şehrimizin özellikle sanayi bölgesi civarına 40 kilo yağış inmiştir.

Yaz boyunca aldığımız önlemler sorunsuz bir şekilde çalışmış, ancak yıllar önce Başbakanlık uhdesine alınan sanayi bölgesi (Doktoroğlu) sorunu ise maalesef çözümsüz kalmıştır.

Daha önce de çeşitli defalar gündeme getirdiğimiz farklı alternatif çözüm önerilerimizi, tarihi önceden cuma günü olarak belirlenen toplantıda yeniden sunacağız.”