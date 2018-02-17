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Sanat camiası yasta

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Sanat dünyası önemli bir değerini yitirdi. Yıllarca Devlet Tiyatroları’nda, sayısız oyuna ve esere imza atan, Kıbrıs Türk sanatı ve kültürüne büyük katkıları olan Andaş Tiyatrosu kurucusu 64 yaşındaki İbrahim Andaş, yaşamını yitirdi

Sanat camiası yasta
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Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’ndan emekli, Andaş Tiyatrosu kurucusu İbrahim Andaş, yaşamını yitirdi. 

64 yaşındaki Andaş, kısa süre önce ciğerlerinde meydana gelen bir komplikasyonun ardından tedavi gördüğü Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. 
Andaş, bugün öğle namazının ardından, Lefkoşa Kabristanlığı’nda defnedilecek. 
Andaş için, bugün saat 10.45’te Devlet Tiyatroları önünde de anma töreni düzenlenecek.
Uzun yıllar Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nda, birçok oyunda görev alan Andaş, emekliliğinin ardından da Andaş Tiyatrosu’nu kurarak özellikle çocuklara yönelik oyunlar sahneye koymuştu.
Üç çocuk babası Andaş, hayatını tiyatroya adamıştı.
Andaş’ın oğlu organizatör İrfan Andaş, babasının anma töreni ve cenaze törenine eski sanatçı dostlarını ve sevenlerini katılmaya çağırdı.
İrfan Andaş, “Beklenmedik bir anda, genç denecek bir yaşta babamızı kaybettik. Hepimiz için büyük bir acı. Bize düşen, adını yaşatmak, hizmetlerini gelecek nesillere aktarmak. Büyük bir üzüntü içerisindeyiz” dedi.

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