Tatlısu’da vatandaşlarla buluşan Dışişleri Bakanı Özersay, “Bana sorarsanız bir yıldır hükümettesiniz ve memnun musunuz diye, size memnunum diyemem ama bir yerden başlangıç yaptık ve ortada samimi bir çaba vardır diyebilirim” dedi

Örgütlenme çalışmalarını ve köy ziyaretlerini sürdüren Halkın Partisi, Tatlısu Temsilciliği’nin açılışını gerçekleştirdi.

Tatlısu Temsilciliği’nin açılışında konuşan Halkın Partisi Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, “Her geçen gün daha örgütlü, daha güçlü bir örgütlenme modeli için çalışıyoruz. Söz verdiğimiz gibi sadece muhalefette değil iktidarda da sizlerle her konuyu tartışmak, fikir almak, sorularınızı cevaplamak adına, partimizin adında da hayat bulduğu üzere Halkın Partisi olmaya devam edeceğiz. Tatlısu Temsilcilik binamızın bölge halkımıza hayırlı olmasını dilerim.” dedi.

Halkın Partisi heyeti daha sonra Tatlısu Spor Kulübü’nde vatandaşlarla sohbet toplantısı gerçekleştirdi.

Özersay, Tatlısu Spor Kulübü’nde vatandaşlara hitabında, ülkemizin çok zor ekonomik bir süreçten geçtiğini yineledi ve bu zorlukların yarattığı sıkıntıların aşılması için hükümet olarak iyi niyetle çalışıldığının altını çizdi. Özersay, hükümet tarafından bugüne değin ekonomik sıkıntılara yönelik ortaya konan iyi niyetli bir çaba olduğunu aktardı ve “Samimiyetle çalıştığımıza kimsenin şüphesi olmasın” şeklinde konuştu.

Halkın Partisi Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, “Önümüzdeki dönemde bizi çok kolay günler beklemiyor. Hepimiz de çok iyi biliyoruz ki, bugün ülkenin içinde bulunduğu bu olumsuz durum bir yılda oluşmadı. Onun için de bir yılda değişmesini beklemek de çok adil değildir. 40 yılda oluştu ama 40 yılda değiştirme gibi bir lüksümüz yoktur. Bana sorarsanız bir yıldır hükümettesiniz ve memnun musunuz diye, size memnunum diyemem ama bir yerden başlangıç yaptık ve ortada samimi bir çaba vardır diyebilirim.” dedi.

Dışişleri Bakanı olarak da göreve geldikten sonra Kıbrıslı Türklerin uluslararası her platformda sesi olmaya çalıştıklarını ve bu yönde aktif çalışmalarının devam edeceğini yineleyen bakan Özersay, daha sonra vatandaşlardan gelen soruları yanıtladı. Özersay, Tatlısu gençlerinin ve sporcularının yaşadıkları sorunların aşılması için konuyu bakanlar kurulunda gündeme getireceğini, gerekli yerlere konuyu aktarıp takipçisi olacağının sözünü verdi.