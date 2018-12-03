Salı ve çarşamba günü etkili sağanak yağmur bekleniyor

KKTC’de havanın, hafta sonuna kadar yağmurlu olması bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 4 -10 Aralık tarihleri arasında bölge genellikle alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, yarın ve Çarşamba günü parçalı çok bulutlu, sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; Perşembe günü parçalı çok bulutlu, yer yer sağanak veya gök gürültülü yağmurlu; cuma günü parçalı çok bulutlu, öğleye kadar sağanak yağmurlu; cumartesi, pazar ve pazartesi ise parçalı bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde ve sahillerde genellikle 17 – 20 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, periyodun ilk yarısı güney ve batı yönlerden, ikinci yarısı ise kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esecek.