 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
Selimiye Meydanı’nda Avrupa Günü renkliliği
Selimiye Meydanı’nda Avrupa Günü renkliliği
11 0
Ahmed Sami Topcan Kupası, Dumlupınar’ın
Ahmed Sami Topcan Kupası, Dumlupınar’ın
156 0
 
Galatasaray 22. Şampiyonluğu kutladı
Galatasaray 22. Şampiyonluğu kutladı
20 0
Yeni Opel Corsa'nın örtüsü kalktı
Yeni Opel Corsa'nın örtüsü kalktı
15 0
Şampiyon YDÜ
Şampiyon YDÜ
38 0
Hamitköy'ün, Süper Lig hasreti bitti
Hamitköy'ün, Süper Lig hasreti bitti
28 0
45 0
banner82

Salı ve çarşamba gün Çamurova'ya girmek yasak

banner27

Güzelyurt Kaymakamlığı, yarın ve Çarşamba günü Çamurova Atış Alanı’nda top atışı yapılacağından bölgeye girişin yasak olduğunu açıkladı

banner262
Salı ve çarşamba gün Çamurova'ya girmek yasak
banner267

 

Güzelyurt Kaymakamlığı, konuyla ilgili açıklamasında, Çamurova Atış Alanı’nda 08.00-24.00 saatleri arasında zırhlı muharebe aracı top atışı yapılacağını duyurdu.
Açıklamada, atış sonrasında bölgede bütün aramalara rağmen yerleri tespit edilemeyen patlamamış mermilerin görülmesi halinde, vatandaşa zarar vermeden imha edilebilmeleri için en yakın askeri birliğe bildirilmesi istendi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.