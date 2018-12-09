banner237
Vadili'nin, Karpaz sefası
Vadili'nin, Karpaz sefası
214 0
Driftte final heyecanı yaşanacak
Driftte final heyecanı yaşanacak
13 0
Burçlara göre lezzet tercihleri
Burçlara göre lezzet tercihleri
12 0
Yeni Range Rover Evoque’da 48V teknolojisi
Yeni Range Rover Evoque’da 48V teknolojisi
14 0
Biyonik hakem Mert Ercan
Biyonik hakem Mert Ercan
306 0
Kaldırımlar araçların mı yayaların mı?
Kaldırımlar araçların mı yayaların mı?
42 0
Bilboard ışıkları düzgün konulmalı
Bilboard ışıkları düzgün konulmalı
29 0
Lapta cehenneme döndü
Lapta cehenneme döndü
222 0
banner82

Salı gününe kadar yağmur var

banner27

Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre, bugün, yarın ve Salı günleri yağmur bekleniyor.

banner210
Salı gününe kadar yağmur var
banner215

Meteoroloji Dairesi’nin yaptığı açıklamaya göre, 8 – 14 Aralık döneminde, bölge genellikle alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava bugün parçalı zamanla çok bulutlu akşam saatleri yağmurlu, yarın parçalı çok bulutlu öğleye kadar yer yer yağmurlu, Salı parçalı bulutlu günün ilk saatleri sağanak yağmurlu, sonraki günler parçalı bulutlu geçecek. Hava sıcaklığı, iç kesimlerde ve sahillerde genellikle 17 – 20 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgar, Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.