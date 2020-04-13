“Salgının bize öğreteceği çok dersler olacak”

Cumhurbaşkanı Akıncı: “Güney Kıbrıs’tan 2 bin adetin bize gönderileceğini açıklamam üzerine yapılan bazı yorumlara ne diyeceğimi bilemiyorum. Böylesi bir zamanda bile bazı kişilerin bu kadar kin ve husumeti yüreklerinde biriktirebilmeleri inanılır gibi değil”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, korona virüs salgınının tüm insanlığı tehdit eden ortak düşman olduğuna işarete ederek, adadaki hem toplumların kendi içinde, hem de toplumlar arasında işbirliği ve dayanışmanın kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Akıncı, tepkiler üzerine sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, virüse karşı tüm insanlığın hep beraber mücadele etmek zorunda olduğunu kaydetti.

“Bu mücadelede sadece Türk-Rum; Hristiyan-Müslüman değil hiç bir ayrıma yer olmamalıdır” diyen Akıncı “Bunun ötesinde uluslararası dayanışma ve kollektif tavır son derece önemlidir. Olay insanlığın varlık mücadelesidir” şeklinde devam etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın paylaşımı aynen şöyle:

“Güney Kıbrıs’ta üretimi yapılan bir ilaçtan 2 bin adetin bize gönderileceğini açıklamam üzerine yapılan bazı yorumlara gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum. Böylesi bir zamanda bile bazı kişilerin bu kadar kin ve husumeti yüreklerinde biriktirebilmeleri inanılır gibi değil.

Bana yapılan haksız saldırıları bir yana bıraksam bile; uzman hekimlerimize, sağlıkçılara da yapılan büyük bir haksızlık ve büyük bir ayıp. Çünkü bu ihtiyacı saptayan ve talep eden onlar; yani iki toplumlu sağlık komitesinin Kıbrıslı Türk üyeleri. Komitenin eş başkanı da bir doktor ve Sağlık Bakanlığı yetkilisi. Yani ben kendi aklımla klorokin talep etmiş değilim. Eğer mesele ‘Rum tarafından sağlık alanında bile olsa hiçbir şey istemeyiz’ ise, o zaman bu kişiler bazı konulardan habersiz demektir; çünkü normal zamanda bile Güney Kıbrıs’tan sağlık alanının bazı dallarında hizmet alındığı bilinmektedir. Ve özellikle bu gibi hizmetlerden yararlanan hastalarımızın, geçişler kapalı olduğu için ciddi sorunlar yaşamakta oldukları da bir gerçektir.

Korona virüs salgını tüm insanlığı tehdit eden ortak düşmandır. Buna karşı tüm insanlık hep beraber mücadele etmek zorundadır. Bu mücadelede sadece Türk-Rum; Hristiyan-Müslüman değil hiç bir ayrıma yer olmamalıdır. Adamızda hem toplumların kendi içinde hem de toplumlar arasında işbirliği ve dayanışma kaçınılmazdır. Bunun ötesinde uluslararası dayanışma ve kollektif tavır son derece önemlidir. Olay insanlığın varlık mücadelesidir”

Öte yandan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Kathimerini’ye verdiği özel demeçte salgından alınacak çok dersler olduğunu söyledi.

“Şimdi asıl odaklanmamız gereken toplumlar olarak ‘hayatta kalmak’ ve ‘ayakta kalmak’ olmalıdır” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, “Adadaki toplumlar olarak hem ayrı ayrı kendi içimizde dayanışma içinde olmalıyız, hem de iki toplum olarak da birbirimizle dayanışma içerisinde hareket edebilmeliyiz” Şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Akıncı Kathimerini’ye şu açıklamada bulundu:

“Birkaç aydan beri ve özellikle son haftalarda artan bir şekilde korona virüs salgını ile karşı karşıyayız. Bu ölümcül virüsün sınır tanımadığı, zengin-fakir, güçlü-güçsüz ayrımı yapmadığı artık herkesçe anlaşılmıştır. Tüm dünya insanlığı olarak büyük bir tehditle yüz yüzeyiz. Bunu kavradığımız ilk andan itibaren adamızın bir bütün olarak tehlike altında olduğunu görerek Sayın Anastasiadis’i aradım.

Hatırlanacağı gibi 3 Şubat’ta Ledra Palace’ta İki Toplumlu Sağılık Teknik Komitesi’nin toplanmasını sağladık. O toplantıda virüs henüz adamızda görülmediği için, tedbirlerin ciddi biçimde her iki taraftaki uçak alanı ve deniz limanlarında alınmasının gerekli olduğu kararlaştırıldı. Bunun yanında İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesinin sürekli iletişim halinde olmasının önemi üzerinde de duruldu.

Ancak virüs bilindiği gibi, alınmaya çalışılan tedbirlere rağmen adamıza geldi; o andan sonra mümkün olduğunca adayı dışa kapamak ve içeride de maksimum izolasyon şartlarını uygulamak zorunluluğu vardı.

Bu husus Kuzey’de de Güney’de de çok radikal olmamakla birlikte bir ölçüde uygulandı. Ben alınan bazı kararların hem daha erken hem de daha kapsayıcı olması taraftarıydım. Ama parça parça da olsa alınan tedbirler oldu. Halkımızın büyük çoğunluğunun “evde kal” çağrılarımıza uyduğunu da söylememiz lazım. Bu şartlarda bugün Kıbrıs’ın genelinde en kötü senaryo ile karşı karşıya değiliz. Ancak buna rağmen Güney’de 14,Kuzey’de de 3 can yitirildi. Tümünün yakınlarının acısını paylaşırken, bu sayının artmamasını temenni ediyorum.

Bunun yanında salgına karşı mücadelede gevşememek gerektiğine olan güçlü inancımı da vurgulamak isterim. Kıbrıs’ta olay bitmiş değildir. Şu an kontrolden çıkmış bir durum olmamakla beraber, rehavete kapılamayız. Panik yapmayalım ama tedbiri elden bırakmayalım.”

“İki taraf arasında ortak Sağlık Teknik Komitesi aracılığı ile iletişim, işbirliği ve dayanışmayı artırarak sürdürmekte kararlıyız” diyen Akıncı, “Bu anlamda hem sağlık uzmanları hem de Cumhurbaşkanlığı’ndaki arkadaşlarımla Sayın Anastasiadis’in ofisindeki yetkili kişiler arasında sürekli iletişim vardır. Ben de gerekli oldukça Sayın Anastasiadis ile daha önce de olduğu gibi teması sürdüreceğim.” Ifadesini kullandı.

Cumhubaşkanı Akıncı, “Bu salgının bize elbette öğreteceği çok dersler olacaktır inancındayım. Ama şimdi asıl odaklanmamız gereken toplumlar olarak “hayatta kalmak” ve “ayakta kalmak” olmalıdır. Adadaki toplumlar olarak hem ayrı ayrı kendi içimizde dayanışma içinde olmalıyız, hem de iki toplum olarak da birbirimizle dayanışma içerisinde hareket edebilmeliyiz.” Dedi.