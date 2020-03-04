Salgına karşı önlemler artıyor

Dünyayı kasıp kavuran Koronavirüse karşı Kuzey Kıbrıs da önlem almaya başladı. Salgının yoğun olarak görüldüğü yüksek riskli ülkelerden KKTC’ye uçuş kısıtlamaları yapıldı

Koronavirüse karşı yeni yasaklar

Koronavirüse karşı KKTC de önlemler almaya başladı. İran, Çin ve Irak’tan ülkeye yolcu kabul edilmiyor. Eğitim Bakanlığı’nca organize edilen yurt dışı gidiş geliş gerektiren tüm kültürel ve spor faaliyetleri durduruldu

Dünyadaki Koronavirüs salgını nedeniyle KKTC de önlemler almaya başladı.

Sağlık Bakanlığı, salgının yoğun olarak görüldüğü bazı yüksek riskli ülkelerden KKTC’ye uçuş kısıtlamaları kararı aldığını açıkladı.

28 Şubat 2020'den itibaren İran ve Çin’den; 29 Şubat'tan itibaren de Irak, Güney Kore ve İtalya'dan KKTC’ye yolcu kabul edilmiyor.

Bu kısıtlamanın dışında tutulacak KKTC vatandaşları ise Irak, İran, İtalya, Güney Kore ve Çin'den ülkeye gelirken Türkiye'de yolcu bilgi formu dolduracak ve sağlık kontrolünden geçirilecek. Bu değerlendirme sonucunda riskli bulunanlar Türkiye'de 14 gün süre ile karantinaya alınabilecek.

Öte yandan Koronavirüs salgını nedeniyle Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından organize edilen; yurt dışı gidiş - geliş gerektiren tüm kültürel ve sportif faaliyetler Nisan ayı sonuna kadar durduruldu.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, bununla öğrenci ve öğretmenleri bu hastalıktan korumak ve hastalığın KKTC sınırları içerisine girmesine engel olmak amaçlanıyor.

Mayıs ayında düzenlenecek olan organizasyonlara katılımın ise Sağlık Bakanlığı ile yapılacak görüşmeler ve alınacak bilgiler doğrultusunda değerlendirileceği kaydedilen açıklamada şöyle denildi:

“Bu kapsamda, Bakanlığımıza bağlı okullarda eğitim gören öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz, alınan önlemler doğrultusunda Nisan ayının sonuna kadar yurt dışında gerçekleştirilecek organizasyonlara katılamayacaktır. Yine ev sahipliğimizde düzenlenecek olan tüm kültürel ve sportif organizasyonlar için yurt dışından gelecek olan kafilelerin ülkemize gelişleri alınan önlemler doğrultusunda Nisan ayının sonuna kadar dondurulmuştur”.

