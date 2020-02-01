Salgına karşı işbirliği arayışı

Dalga dalga dünyaya yayılan Korona virüsü salgınına karşı adada iki taraf arasında işbirliği yapılması gündeme geldi. İki Toplumlu Sağlık Komitesi, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın önerisi üzerine, salgın gündemiyle pazartesi günü toplanacak. Toplantıya liderler de katılacak

Öte yandan Eski Başhekim Dr. Dizdarlı, “Virüsler sınır tanımaz. Eninde sonunda bizim kapımıza da gelecektir” dedi ve Cengiz Topel Hastanesi’nin bir bölümünün Korona virüsü için ayrılması gerektiğini belirtti. Dizdarlı, “Son bir ayda Çin'e giden bütün vatandaşlar bu merkezde muayeneden geçirilmeli” dedi

TIP-İŞ ise, koronavirüse karşı kurulacağı açıklanan karantina merkezinde Dünya Sağlık Örgütü standartlarının uygulanmaması halinde merkezin, virüsün daha hızlı yayılmasına neden olacağı konusunda uyardı. Evrensel Hasta Hakları Derneği ise, mevsimsel salgınlarda bile ülkede ilaç ve altyapı yetersizliği yaşandığını vurguladı

Coronavirüsüne karşı işbirliği

İki Toplumlu Sağlık Komitesi, Akıncı’nın önerisi üzerine, salgın gündemiyle pazartesi Ledra Palace’da toplanacak. Toplantıya Akıncı ve Anastasiadis de katılacak

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, telefonla aradığı Rum lider Nikos Anastasiadis’e Coronavirüs salgınına karşı birlikte hareket etmeyi önerdi.

İki Toplumlu Sağlık Komitesi, Akıncı’nın önerisi üzerine, salgın gündemiyle pazartesi Ledra Palace’da saat 18.00’de toplanacak. Toplantıya saat 19.00’da Akıncı ve Anastasiadis de katılacak.

Dünya Sağlık Örgütü’nün Coronavirüs salgınını acil önlem alınması gereken bir konu olarak ilan etmesi ve durumun ciddiyeti nedeniyle Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı dün Rum Lider Nikos Anastasiadis’i telefonla arayarak görüştü.

Akıncı, Kıbrıslı Rum lidere, her iki tarafta ilgili bakanlıkların aldığı tedbirlere ek olarak, sınır tanımayan bu salgına karşı alınması gereken ortak önlemler konusunda birlikte hareket etmeyi ve İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin bu amaca yönelik acilen toplanmasını önerdi. Rum Lider öneriye olumlu yaklaştı.

İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin 3 Şubat Pazartesi günü saat 18.00’de bu amaçla ara bölgedeki Ledra Palace Hotel’de toplanması kararlaştırıldı. Komitenin toplantısına Cumhurbaşkanı Akıncı ve Rum Lider Anastasiadis de saat 19.00’da katılacak.

“Eninde sonunda bizim kapımıza da gelecek”

Eski Başhekim Dr. Dizdarlı, “Virüsler sınır tanımaz. Eninde sonunda bizim kapımıza da gelecektir” dedi ve Pendaya Hastanesi’nin bir bölümünün corona virüsü için ayrılması gerektiğini belirtti

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eski Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, corona virüsü hakkında önemli tavsiyelerde bulundu.

Dizdarlı, Pendaya Hastanesi’nin (Cengiz Topel Hastanesi) bir bölümünün corona virüsü için ayrılması ve burada en az iki yoğun bakım ünitesinin kurulmasını önerdi.

Dizdarlı'nın sosyal medyada yaptığı paylaşım şu şekilde;

“Virüsler sınır tanımaz. Eninde sonunda bizim kapımıza da gelecektir. Geldiğinde hazır olmalı hastalığı yayılmadan durdurmalıyız.

1. Bakanlık, lokalizasyon olarak en uygun yer olan Pendaya Hastanesinin bir bölümünü bu ise ayırmalı En az 2 yoğun bakim ünitesini orada hazır bulundurmalıdır

2. Son bir ay içerisinde Çin'e giden bütün vatandaşlar bu merkeze çağırılıp fiziki ve laboratuvar muayenesinden geçirilmelidir.

3. Çin ve yakın coğrafyadan gelen insanlar önce, fiziki ve laboratuvar muayeneleri olumlu bulunana kadar Pendaya hastanesinde karantinada tutulmalıdır.

4. Yukarıdaki öneriler hızla bakanlığın Salgın Hastalıklar Komitesi’nde görüşülüp değerlendirilmeli katkılar sağlanarak uygulamaya konulmalıdır.”

Dr. Bülent Dizdarlı,

“Buraya çok fazla vakanın gelmesini beklemiyoruz”

Rogers, koronavirüsle ilgili “Buraya çok fazla vakanın gelmesini beklemiyoruz” dedi

Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri, Girne Milletvekili ve aynı zamanda moleküler biyolog olan Jale Refik Rogers, koronavirüsle ilgili değerlendirmede bulunarak, virüs adaya gelirse bunu tespit edebilmenin önemli olduğunu, bu yönde girişim yaptıklarını kaydetti.

Rogers, her sene yeni bir virüsle karşılaşıldığını ve bilinmediği için de paniğe neden olduğunu ifade etti.

Rogers, şöyle devam etti:

“Geçmişte de kuş gribi, domuz gribi gibi salgınlar oldu. İlk başladığında korku yaratmış olsa da şimdi domuz gribi neredeyse günlük hayatın bir parçası oldu. Bu sene de koronavirüsle karşı karşıyayız. Koronavirüsün de tipleri vardır. Bizlerin nezle olarak bildiğimiz hastalığa sebep de yine koronavirüstür. Şu anda Devlet Hastanesi’ndeki genetik laboratuvarında, domuz gribi, koronavirüsün alt tipleri gibi üst solunum yolları enfeksiyonlarının testi yapılabiliyor. Bu yeni bir tür ve bir salgın durumu söz konusu. Yeni bir virüs olduğu için ticari bir test kiti henüz yok. Bunun çalışmaları Türkiye’de referans laboratuvarında başladı. Biz de ilk etapta örneklerimizi oraya göndereceğiz. Buraya da çok fazla vakanın gelmesini de beklemiyoruz. Eğer bu daha büyük bir salgına dönüşürse; ki umarım dönüşmez, gerekirse burada da aynı testleri burada da yapmaya başlayacağız.”

Jale Refik Rogers

“Standartlara uyulmazsa karantina merkezi, bulaştırma merkezi olacak”

TIP-İŞ, koronavirüse karşı kurulacağı açıklanan karantina merkezinde Dünya Sağlık Örgütü standartlarının uygulanmaması halinde merkezin, virüsün daha hızlı yayılmasına neden olacağı konusunda uyardı

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ), Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüse karşı kurulacağını açıkladığı karantina merkezinde Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği standartların uygulanması son derece önemli olduğunu vurgulayarak “Bu standartların dışında kurulacak bir merkez, virüsün daha hızlı yayılmasına neden olacaktır. Bir başka deyişle amaçlanan karantina merkezi yerine bulaştırma merkezi kurulmuş olacaktır” uyarısında bulundu.

TIP-İŞ Yönetim Kurulu adına Başkan Dr. Ahmet Varış ve Örgütlenme Sekreteri Dr. Emre Vudalı, yazılı açıklamayla Sağlık Bakanlığı tarafından ülkede de koronavirüs için bir karantina merkezinin oluşturulmaya başlandığını açıklamasını yorumladı.

Kurulacak merkezde şüpheli hastaların takip edileceğinden dolayı DSÖ’nün önerdiği standartların uygulanmasının son derece önemli olduğu belirtilen TIP-İŞ açıklamasında, “Bu standartların dışında kurulacak olan bir merkez, virüsün daha hızlı yayılmasına neden olacaktır. Bir başka deyişle amaçlanan karantina merkezi yerine bulaştırma merkezi kurulmuş olacaktır.” ifadeleri yer aldı.

DSÖ’nün önerilerine göre kurulacak bir karantina merkezinde standart el yıkama ve benzeri yöntemler dışında, hava izolasyonun tam sağlanması, hastaların her birinin ayrı banyo-tuvaleti olan tek kişilik özel odalarda yatırılması, mümkünse odaların negatif basınçlı olmasının veya HEPA filtresinin bulundurulmasının önemli olduğu kaydedilen açıklamada, ayrıca hastaların merkez dışına çıkarılmaması için ayrı bir röntgen cihazı temini ve buraya özel bir yoğun bakım ünitesinin kurulması gerektiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, merkezde görev yapacak personel için de yeterli sayıda özel maske, gözlük, önlük, yüz siperliği gibi koruyucu ekipmanların sağlanmasının gerekli olduğuna vurgu yapıldı.

Açıklamada “Bunların yanı sıra kamu laboratuvarlarındaki cihaz ve kit eksikliklerinin ivedi şekilde giderilerek koronavirüsle ilgili tetkiklerin ülkede yapılmasının sağlanması, hem tanı hem de virüsü taşımayıp karantinaya alınan bireylerin hızlı bir şekilde merkezden çıkarılması açısından son derece önemlidir.” denildi.

“Bir an önce önlem alınmalı”

Evrensel Hasta Hakları Derneği, mevsimsel salgınlarda bile ülkede ilaç ve altyapı yetersizliği yaşandığına dikkat çekti

Evrensel Hasta Hakları Derneği (EHHD), Coronavirus ailesine ait bu yeni virüsle mücadelede konusunda Sağlık Bakanlığı’nın aydınlatıcı açıklama yapmasını talep etti.

Evrensel Hasta Hakları Derneği’nden yapılan yazılı açıklamada, salgınla ilgili gerek Güney Kıbrıs, gerekse Türkiye’nin, bir dizi koruyucu önlemi hayata geçirdiklerini duyurdukları kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Dünyada çevresel koşullar hızla değişirken ve iklim değişikliği daha önce öngörülemeyen salgınlara gebeyken, ülkemizde olası salgınlarda yeterli sağlık hizmeti olup olmadığı konusunda endişe taşımaktayız. Bilinen mevsimsel salgınlarda bile ilaç ve altyapı yetersizliği söz konusu iken, ortaya çıkabilecek ölümcül salgınlar için de bir an önce önlem alınmasını, eğer gerekli önlemler alınmış ve olası bir ölümcül salgına hazır durumdaysak da, kamuoyunda endişe uyandıran bu konularda Sağlık Bakanlığı’nın aydınlatıcı açıklama yapmasını şiddetle talep ederiz”.