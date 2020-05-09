Salgın, düğün sektörünü de vurdu

Korona virüs nedeniyle bu yıl düğünler de iptal oldu. İşletmeciler aldıkları kaporaları geri ödemek zorunda kaldı. Sezon hazırlığı için önceden sipariş edilen mallar ise işletmecilerin elinde kaldı

Arzu Gündüzler - Haber Kıbrıs

Korona virüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında bu yıl düğünler iptal oldu. İşletmeciler aldıkları kaporaları geri ödemek zorunda kaldı.

Sezon hazırlığı için önceden sipariş edilen mallar ise işletmecilerin elinde kaldı. Ellerindeki çekleri döndüremeyen işletmeciler temmuz ayında bir normalleşme olmaması durumunda batma noktasına gelecek.

Konuyla ilgili görüşlerini aldığımız düğün sektörü işletmecileri şunları söyledi:

White Flowers & Armin Gelinlik direktörü Erdal Karasu:

“Mayıs ve Haziran ayındaki bütün düğünler iptal oldu veya 2021 ertelendi. Temmuz ayı düğünleri sallantıda… Onlar da iptal etmeye başladı. Mayıs ve Haziran aylarına bu düğünlere güvenerek çek kestik ama bu düğünler olmayacağı için bu çekleri karşılamak zor. Temmuz da ertelenir veya iptal olursa işte o zaman batma noktasına geliriz. Nasıl bir yol izleyeceğimizi bilmiyoruz”

Zirve Organizasyon direktörü Vakkas Altuntaş:

“Çok fazla erteleme ve iptal oldu. Kaybımız büyük. Bu yıl nasıl ayakta duracağız bilmiyoruz”

Yarim Gelinlik Direktörü Sema Köse:

İşimizin özelliğinden dolayı tabii ki düğün sektörü de etkilendi.

Bu etkilenme haziran düğünlerinin ağustos, eylül ve ekim aylarına aktarılması şeklinde ortaya çıktı.

Burada önemli olan içinde bulunduğumuz bu ilk açılma döneminin nasıl ilerleyeceğidir. Eğer mayıs sonuna kadar memleketimizde 2. Patlama dedikleri olay görülmezse ki ben tahmin etmiyorum, halkımız rahatlayacak ve düğünler tahmin ettiğimiz tarihten önce de başlayacaktır

Burada şunu belirtebilirim, ilk etapta tebrik düğünü dediğimiz kalabalık düğünlerden daha çok kokteylli ve yemekli düğünlere kayma olacaktır.

Bizim dünya ülkelerine kıyasla çok daha şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü hep birlikte güzel bir sınav verdik. 4 kayıpla normal hayata geçiş yapma fırsatını yakaladık. Eğer başta gösterdiğimiz bu titizliği bundan sonra da uygulamaya dikkat edersek çok daha erken temkinli sosyal hayatımıza geçiş yapacağımıza inanıyorum

Düğünler de 1 ay gecikmeyle normal rayına oturacaktır diye düşünüyorum.

Bahar Doratlı Bridal Butique & Haute Couture Direktörü Bahar Doratlı:

Şu an düğünlerle ilgili net bir açıklama olmadığı için sektörümüz belirsizlik içindedir. Sezonluk bir iş sektörü olduğu için sıkıntılı bir süreç bizleri beklemektedir. Kirada oluşumuz, geniş personel kadromuz ve yapmış olduğumuz yüklü stok yatırımıyla risk altındaki sektörlerin başında yer almaktayız. Umarım en yakın zamanda mantıklı önlemlerle düğün sektörü açılır ve zararımız devlet desteğiyle bu şekilde azda olsa telafi edilir.