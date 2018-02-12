"Saldırılar hiçbir zaman amacına ulaşamayacak"

Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan Afrin şehitleri için başsağlığı mesajı yayınladı. Ahmet Savaşan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yüce Türk Milleti’nin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine ve Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğüne yönelik yapılan saldırıların hiçbir zaman amacına ulaşamayacağına inancımız tamdır” ifadelerini kullandı. Konsey Başkanı Dr. Ahmet Savaşan facebook hesabında şu ifadelere yer verdi: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü unsurlarıyla mücadele ederken şehit düşen bütün kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim. Dualarımız, Anavatanımız için canlarını ortaya koyan kahraman askerlerimizle beraberdir. Yüce Türk Milletinin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine ve Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğüne yönelik yapılan saldırıların hiçbir zaman amacına ulaşamayacağına inancımız tamdır. Bu haklı mücadelede Türkiyemizin ve Türk Silahlı Kuvvetleri’mizin yanındayız.