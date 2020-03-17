Salamis’e yardım eli

Sivil Savunma, karantinaya alınan Salamis Otel için sıcak yemek ve içecek desteğinde bulundu

Almanya’dan kalabalık bir kafile ile ülkeye gelen 65 yaşındaki Alman turistin geçtiğimiz Salı günü koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrasında yaklaşık 800 turist ve 100’ü aşkın personeli ile karantinaya alınan Salamis Otel’de gün geçtikçe sinirler gerilmeye, insani yaşam koşulları da giderek azalmaya başladı.

Otelde 400’e yakın Alman uyruklu, geriye kalanları ise farklı ülkelerden KKTC’ye gelmiş olan turistler var.

Karantina otelinde mutfağın, personelin yemek ihtiyacı için hizmet vermeye devam ettiği öğrenildi. Turistlerin yemek ihtiyacının ise hastane yemeklerinin ihalesinin bulunduğu özel bir şirket tarafından giderildiği edinilen bilgiler arasında. Turistlerin zaman zaman yemeklerin azlığından şikâyet ettiği öğrenildi.

Karantinadaki oteldeki turist rehberleri, özellikle temizlik ve hijyen konularında ciddi sorunlar yaşanmaya başlandığını ve bu konularda yardım istediklerini açıkladı.

Rehberler, hem müşteriler hem kendileri hem de personelin sinirlerinin bozulduğunu, turistlerin moralini kaybettiğini, koronavirüs karantinasında başka sağlık sorunları yaşanabileceğinden endişe duyduklarını dile getirdi.

Öte yandan giriş ve çıkışların yasaklandığı karantina otelinde görevlendiren polislerin kendilerini virüsten korumak adına tek önlemleri maske ve eldiven.

Görev süresi dolan polisler otelden çıkış yaparak 24 saat nöbette kaldıkları kıyafetlerle evlerine gidiyor. Sık sık dezenfekte ilaçları ile ellerini temizledikleri öğrenilen polislerin bu görevleri ailelerinin endişelenmesine neden oluyor. Endişe sadece ailelerle de kısıtlı kalmayıp otel görevi dışında mesai görevine de devam eden polislerin muhatap olduğu meslektaşları arasında da tedirginlik giderek büyüyor. Özellikle Mağusa Polis Müdürlüğü'nde bu endişenin polisler arasında giderek arttığı gözlemlendi.

Öte yandan dün Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Gazimağusa’da bulunan Salamis Bay Conti Resort Otel’de karantina altında bulunan çalışan ve müşterilerine sıcak yemek ve içecek desteğinde bulundu.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Sosyal Tesisler bünyesinde bulunan mobil mutfakta pişirilen yemek otelde bulunanlara ikram edildi.

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel de dün Salamis Hotele giderek, otel önünde kurulan yemek çadırını ziyaret etti ve son gelişmeler hakkında bilgi aldı.

Üstel, bir haftadır otelde gözetim altında tutulan turistlerin yemek ihyitaçlarının karşılanıp, mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nca çadır kurulduğunu ve bu sayede hiçbir sıkıntı yaşanmadığını belirtti.

