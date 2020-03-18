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"Salamis Otel'de yeni bir vaka yok"

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Pilli “Yapılan 39 testin içerisinde 10 KKTC vatandaşı da bulunmaktadır.  Bu kişiler kendilerini koruma altına alarak otelde bulunan turistlere mecburi ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli hizmetlerde bulunmuş kişiler arasındaydılar ancak yapılan test sonucunda 10 kişinin sonucu negatiftir."

"Salamis Otel'de yeni bir vaka yok"

Sağlık Bakanı Ali Pilli, koronavirüse karşı Salamis Bay Otel'de gözlem altındaki kişilerde şu anda yeni bir belirti bulunmadığını ve herhangi bir lokal  bulaşmanın da söz konusu olmadığını, gözlem şartlarının da en iyi şekilde uygulandığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, bazı basın yayın organlarında Salamis Bay Otel’de gözlem şartlarının uygulanmadığı bu nedenle vaka sayısının arttığı iddia edilmesi üzerine bakanlık basın bürosu aracılığıyla yazılı açıklama yaptı.

"Bilinmesini isteriz ki enfeksiyon birimlerimiz ve sağlık personelimiz gözlem şartlarını en iyi şekilde uygulamıştır" diyen Bakan Pilli şunları kaydetti:

"OTELDEKİ 10 KKTC VATANDAŞININ TESTİ NEGATİF"

“Yapılan 39 testin içerisinde 10 KKTC vatandaşı da bulunmaktadır.  Bu kişiler kendilerini koruma altına alarak otelde bulunan turistlere mecburi ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli hizmetlerde bulunmuş kişiler arasındaydılar ancak yapılan test sonucunda 10 kişinin sonucu negatiftir.

Sadece riskli grup içerisinde olanlar pozitif çıkmıştır.

Şu anda otelde bulunan kendi vatandaşlarımız ve diğer turistlerde herhangi yeni bir belirti bulunmamaktadır ve herhangi bir lokal bulaşma söz konusu değildir.

Enfeksiyon birimlerimiz ve sağlık personelimiz gözlem şartlarını en iyi şekilde uygulamıştır.

Mevcut pozitif 20 vakanın genel durumları iyidir ve tedavileri devam etmektedir."

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