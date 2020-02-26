Salahi İbrahim Burhan Kulaç’ın durumu iyiye gidiyor

Mağusa İskele anayolunda Salamis Hotel çemberinde geçirdiği kaza sonrasında ağır yaralanan ve Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ancak yeterli ameliyat ekipmanı olmaması nedeniyle Güney Lefkoşa’ya ambulansla sevk edilen Salahi İbrahim Burhan Kulaç’ın başarılı geçen ameliyatı sonrasında durumunun iyiye gittiği bildirildi.

KAZA NASIL OLMUŞTU?

Mağusa İskele anayolunda Salamis Hotel çemberinde 16 Şubat Pazar akşamı meydana gelen trafik kazasında 68 yaşındaki Salahi İbrahim Burhan Kulaç ağır yaralanmıştı.

Salamis Çemberi'nde meydana gelen kazada PN 083 plakalı aracın sürücüsü Kulaç, aracın kontrolünü kaybedince, yoldan çıkarak takla atmış ve itfaiye ile sağlık ekiplerinin çabası sonucu araçtan çıkarılan sürücü, önce Mağusa Devlet Hastanesi'ne, ardından ise Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

Ancak Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde ameliyat için yeterli ekipman olmaması nedeniyle Salahi İbrahim Burhan Kulaç ‘tıbbi olarak acil durum’ sebebiyle ambulansla güneydeki Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne taşınarak 21 Şubat’ta acilen ameliyata alınmıştı.