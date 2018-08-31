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Sahte zeytinyağlarına dikkat!

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Tarım Dairesi’nin yaptığı denetimlerde 6 zeytinyağı firmasının satışa sunduğu zeytinyağlarına yabancı madde karıştırıldığı tespit edildi

Sahte zeytinyağlarına dikkat!
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Tarım Dairesi ülke genelinde yapmış olduğu denetlemeler çerçevesinde, 27 ayrı zeytinyağı firmasından zeytinyağı numunesi aldı.

Numunelerin, TC Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Laboratuvarı’nda analizleri yapılmıştır. Analizler sonucunda, 6 firmadan alınan numunelerdeki zeytinyağlarında, tağşiş yapıldığı (başka madde karıştırıldığı) tespit edildi.

29 Ağusos18 itibarıyla market raflarında yağı tağşişli çıkan ilgili firmaların ürünleri marketlerden toplatılıp, üretim yerleri de kontrol altına alındı. 

Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamada “Halkımıza, aşağıda adı geçen firmaların tağşişli zeytinyağı ürünlerini tüketmemeleri önemle duyurulur. Polis tarafından gerekli kovuşturma başlatılacaktır.” denildi.

Temiz ve tağşişli ürünlerin listesi:

ZEYTİN YAĞI ANALİZ SONUÇLARI

MARKA

SONUÇ

1.

Çınar

TEMİZ

2.

Arsal Naturel

TEMİZ

3.

Tüccaroğlu

TEMİZ

4.

Tirfon

TEMİZ

5.

Kırımlı

TEMİZ

6.

Karpaz Halis

TAĞŞİŞLİ

7.

Hirsofu

TAĞŞİŞLİ

8.

Yeniceköy

TEMİZ

9.

Ciklos Antik

TEMİZ

10.

Aydın

TEMİZ

11.

Kantara

TEMİZ

12.

Melisa

TEMİZ

13.

Bafra Halis

TEMİZ

14.

Bella

TEMİZ

15.

Kaş

TEMİZ

16.

Templos

TEMİZ

17.

Akdeniz Olive

TEMİZ

18.

Yeşil Lefke

TEMİZ

19.

Ağırdağ

TAĞŞİŞLİ

20.

Köylüm

TEMİZ

21.

Ilgaz

TEMİZ

22.

Alasia

TEMİZ

23.

Özde

TEMİZ

24.

Eski Köylüm

TEMİZ

25.

Ranch Line

TAĞŞİŞLİ

26.

Alemdağ Naturel

TAĞŞİŞLİ

27.

Zeytin Ağacı

TAĞŞİŞLİ

 

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