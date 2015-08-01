Sahte kaza raporları ile sigorta şirketlerini dolandıran 1 eski polis 3 kişinin yargılanmaları devam ediyor

Sahte kaza raporları hazırlayarak sigorta şirketlerini dolandırıp para aldıkları gerekçesi ile yargılanarak 4’er yıl hapse mahkûm edilen eski polis Namık Ceylan Güden, kaportacı İsmail Güney ve sigortacı Taif...

Sahte kaza raporları hazırlayarak sigorta şirketlerini dolandırıp para aldıkları gerekçesi ile yargılanarak 4’er yıl hapse mahkûm edilen eski polis Namık Ceylan Güden, kaportacı İsmail Güney ve sigortacı Taif Güçlü ikinci kez yargılandıkları diğer davalardan da 3’er yıl hapse mahkum edildiler

Evrim KAMALI

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde kısa bir süre önce sahte kaza raporları hazırlayarak sigorta şirketlerini dolandırıp para aldıkları gerekçesi ile yargılanarak 4’er yıl hapse mahkûm edilen eski polis Namık Ceylan Güden, kaportacı İsmail Güney ve sigortacı Taif Güçlü dün de “suç gelirlerinin aklanmasını önleme yasası” altında yargılanarak 3’er yıl hapis cezası ile cezalandırıldılar.

Başkan Ömer Güran,Kıdemli Yargıç Melek Esendağlı ve Yargıç Alev Ulunay’ın baktığı davada sanıkların organize bir şekilde hareket ederek sahte kaza raporları ile sigorta şirketlerinden toplamda 200 bin TL para aldıkları belirtildi.Kararda sanıkların kısa bir süre önce aynı olgular altında başka davalardan yargılandıkları ve 4 yıl hapis cezasına çarptırıldıkları belirtildi.Ağır ceza heyeti,sanıkların suç gelirlerinin aklanmasını önleme yasası altında yargılandıklarını kaydederek, sanıkların sahte raporlar ile sigorta şirketlerinden aldıkları ve bankalara yatan paraları çekerek suç gelirlerini akladıklarını belirtti. Ağır ceza heyeti,sanıkların sigorta şirketlerinden aldıkları paraları geri verdiklerini, zarar ziyanın tazmin edildiğini ve sigorta şirketlerinin şikâyetlerini geri çektiklerini açıkladı. Heyet, suç gelirlerinin aklanmasının kamu menfaati açısından önemli olduğunu belirterek sanıkları 3’er hapis cezası ile cezalandırdıklarını belirtti. Heyet, sanıkların kısa bir süre önce aynı olgular altında başka davalardan yargılandıklarını ve 4 yıl hapis cezasına çarptırıldıkları ifade ederek, sanıklara verilen 3 yıl hapis cezalarının bugünden itibaren çekilmesine karar verdi.