Sahte gümrük memuru yakalandı..

Mağusa’da kendisini gümrük memuru olarak tanıtarak önce Semra Ltd.’den 520 TL temin etmeye teşebbüs eden ardından da Matcop Bilgisayar Hastanesi’nden yine 215 TL para temin eden Mehmet Cemal Konyalıoğlu tutuklandı....

Mağusa’da kendisini gümrük memuru olarak tanıtarak önce Semra Ltd.’den 520 TL temin etmeye teşebbüs eden ardından da Matcop Bilgisayar Hastanesi’nden yine 215 TL para temin eden Mehmet Cemal Konyalıoğlu tutuklandı. Zanlı geçmiş yıllarda da yine aynı suçlardan tutuklanmıştı

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da başkasının kimliğine bürünerek iki farklı iş yerine giden ve iş yerlerinden birinden sahtekarlıkla para temin eden diğer iş yerinden ise yine sahtekarlıkla para temin etmeye çalışan Mehmet Cemal Konyalıoğlu tutuklandı. “Başkasının kimliğine bürünme”, “Sahtekarlıkla para temin etme” ve “Suç işlemeye teşebbüs etme” suçlamalarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan Konyalıoğlu, tahkikat maksatları bakımından 2 gün süreyle poliste tutuklu kalacak.

KENDİSİNİ YDÜ MAL ALIM SORUMLUSU VE GÜMRÜK MEMURU OLARAK TANITTI

Meselenin tahkikat memuru İbrahim Çangaroğlu, zanlı Mehmet Cemal Konyalıoğlu’nun 23 Temmuz tarihinde büyük sanayi bölgesinde faaliyet gösteren Semra LTd.’ye giderek kendisini Yakın Doğu Üniversitesi mal alım sorumlusu olarak tanıtıp başkasının kimliğine büründükten sonra arızalanan aracının tamiri için 520 TL isteyerek sahtekarlıkla para temin etmeye teşebbüs ettiğini açıkladı. Çangaroğlu, yine zanlı Konyalıoğlu’nun 28 Temmuz tarihinde Matcop Bilgisayar Hastanesi isimli iş yerine giderek kendisini gümrük memuru Ahmet Köroğlu olarak tanıtıp başkasının kimliğine büründükten sonra şirket adına kargodan gelen malların gümrük bedeli olan 215 TL parayı sahtekarlıkla temin ettiğini açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını belirten Çangaroğlu, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Ayşen Toroslu, zanlı Mehmet Cemal Konyalıoğlu’nun tahkikat maksatları bakımından 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.