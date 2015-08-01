Sahte evrak soruşturması büyüyor

Muhasebe bürosu sahibi Hasan Basmacı ile sekreteri Rahime Önöz’ün birlikte hareket ederek 8 kişiye sahte çalışma izni düzenledikleri ortaya çıkarken, bu konuda daha birçok şikayet olduğu polis...

Muhasebe bürosu sahibi Hasan Basmacı ile sekreteri Rahime Önöz’ün birlikte hareket ederek 8 kişiye sahte çalışma izni düzenledikleri ortaya çıkarken, bu konuda daha birçok şikayet olduğu polis tarafından açıklandı

Evrim KAMALI

Sahte çalışma izni düzenleyen zanlılar Rahme Önöz ve Hasan Basmacı tutukluluk talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Mehmet Salih Yavuz, zanlılar Hasan Basmacı ile zanlı Rahime Önöz’ün resmi evrak sahteleme, sahte evrakı tedavüle sürme ve sahtekârlıkla mal temini suçlarından methaldar olduğunu ifade etti.Yavuz, polise gelen bir şikâyet üzerinde başlatılan soruşturmada pasaportlara sahte mühür vurduğu gerekçesi ile ilk etapta zanlı Önöz’ün ardından muhasebe bürosu sahibi Hasan Basmacı’nın tutuklandığını söyledi.Yavuz iki zanlının ortak hareket ederek, muhasebe bürosuna başvuran kişilerin çalışma izni için Çalışma Dairesi’ne müracaat etmeden işlemler için müşterilerden para aldıklarını ve pasaportlara sahte çalışma izni mührü vurduklarını söyledi.Yavuz,bu şekilde işlem görmüş 8 pasaport olduğunu ifade ederek,önceki gün muhasebe bürosunda arama yapıldığını ancak pasaportların bulunamadığını söyledi.Zanlıların gönüllü ifade verdiğini kaydeden Yavuz,zanlı Önöz’ün önceki gün mahkemeye çıkarıldığını ve bir gün tutukluluk emri alındığını ifade etti.Yavuz,bu süre içerisinde 3 kişiden ifade aldıklarını,17 kişiden daha ifade alacaklarını belirterek, ayrıca zanlılara ait birbirleri ile konuşmalarını ve suçu içeren ses kayıtları olduğunu ve kayıtların uzmanlar tarafından inceleneceğini söyledi.Yavuz, polise gelen birçok şikâyet bulunduğunu, özel şirketlerin de şikâyetçi olduğunu ifade etti. Soruşturmanın devam ettiğini,aranan pasaportlar olduğunu ve ifadeler alınacağını kaydeden Yavuz,zanlıların 5 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Gökhan Asafoğluları zanlıların hakkındaki soruşturmanın devam ettiğini kaydederek zanlıların 5 gün tutuklu kalmasına emir verdi.