Sahte evrak ortaya çıktı

Sahte evrakla ülkeye ithal edilmek istenen malın, 32 bin dolarlık KIB-TEK şebekesinde kullanılabilen orta gerilim hattı malzemesi olduğu öğrenildi

Mağusa gümrüğünde “Sahte evrakla ithalat” iddiasına dair belge ortaya çıktı.

Kanal Sim’de yayımlanan, Gümrük Dairesi’nin ıslak mührünün olduğu 25 Kasım 2019 tarihli söz konusu sahte evrakta, Elektrik Mühendisleri Odası’nın uygunluk belgesi başlığı yer alıyor, ancak Elektrik Mühendisleri Odası böyle bir evrakın kendileri tarafından hazırlanmadığını ifade ediyor.

Müracaatçı firma kısmında Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) eski Müdürü Gürcan Erdoğan’ın oğlu, Barım Erdoğan adına kayıtlı Barer Ltd’in adı yazıyor. Ancak en önemli olan kısım ise malın cinsi.

Kanal Sim’in önceki gün paylaştığı “sahte evrak” ülkeye ithal edilmek istenen malın, yaklaşık 32 bin dolarlık KIB-TEK şebekesinde kullanılabilen orta gerilim hattı malzemesi olduğunu gösteriyor.

Ancak bu gibi malların da ülkeye sokulurken KIB-TEK’ten onay alınması gerekirken, KIB-TEK Müdürü Ahmet Dargın böyle bir iznin kendilerinden alınmadığını vurguluyor.

Barım Erdoğan söz konusu olayla ilgili önceden YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada, “Bu tarz bir sahtelemeye adım karışmadı. İddialar asılsız.” demişti. Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürü Mustafa Deveci ise gelişmeler karşısında suskunluğunu korumaya devam ediyor.

EMO Başkanı Görkem Çelik de kendilerine bu yönde ulaşan resmi bir evrakın olmadığını görüşünü yineledi.