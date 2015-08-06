Sahte çalışma izniyle 94 bin TL'lik vurgun

Lefkoşa’da bir muhasebe bürosunda çalışan Rahme Önöz ve sahibi Hasan Basmacı’nın 13 kişinin pasaportlarına çalışma izni için sahte mühür vurarak, bu kişilerden 94 bin TL para kazanç...

Lefkoşa’da bir muhasebe bürosunda çalışan Rahme Önöz ve sahibi Hasan Basmacı’nın 13 kişinin pasaportlarına çalışma izni için sahte mühür vurarak, bu kişilerden 94 bin TL para kazanç elde ettikleri açıklandı

Evrim KAMALI

Sahte çalışma izni düzenledikleri ve para temin ettikleri gerekçesi ile 5 gündür poliste tutuklu bulunan zanlılar Rahme Önöz ve Hasan Basmacı dün 2 gün ek tutukluluk talebi ile yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Mehmet Salih Yavuz, zanlılar Hasan Basmacı ile zanlı Rahime Önöz’ün resmi evrak sahteleme, sahte evrakı tedavüle sürme ve sahte mühür düzenleme suçlarından methaldar olduklarını söyledi. Yavuz, polise gelen bir şikâyet üzerinde başlatılan soruşturmada pasaportlara sahte mühür vurduğu gerekçesi ile ilk etapta zanlı Önöz’ün ardından muhasebe bürosu sahibi Hasan Basmacı’nın tutuklandığını söyledi. Yavuz, iki zanlının muhasebe bürosuna başvuran 13 kişinin pasaportunu alarak sahte mühür vurduktan sonra imza atıkları yönünde şikayet olduğunu yapılan araştırmada meseleye konu 11 pasaportun üçünün tespit edildiğini ve diğerlerinin aranmakta olduğunu söyledi. Polis zanlıların bu suç neticesinde yapılan tespitte 93,880 TL para kazanç sağladıkları yününde bulgu yapıldığını belirterek yapılan soruşturmanın devam ettiğini ve aranan emareler olduğunu belirterek 2 gün süre ile soruşturma maksatlı tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadetin ardından söz alan zanlı Hasan Basmacı’nın avukatı Ünver Bedevi müvekkilin tutuklu kalmasına itiraz ederek suçsuz olduğunu belirtti. Bedevi müvekkilinin iftiraya uğradığını ve zanlı Rahme Önöz’ün verdiği şahadet dışında hiçbir suça bağlayıcı unsur olmadığını söyledi. Bedevi müvekkilinin daha önce çalışanı hakkında şikâyeti bulunduğunu ve sesini de kaydettiğini söyleyerek bu kayıtları da polis verdiğini belirtti.

Yargıç Meltem Dündar huzurunda verilen şahadet ve beyanları değerlendirerek itirazı değerlendirdiğini ancak zanlı Hasan Basmacı’nın polise ses kayıtlarını tutuklandıktan sonra verdiğini kayıtların yapıldığı süre ile verildiği sürenin arasında yaklaşık 12 günlük bir süre olduğunu söyledi. Yargıç yapılan itirazın yersiz olduğunu soruşturmanın devam ettiğine bulgu yaptığını belirterek 2 gün tutuklu kalmalarına emir verdi.

Mahkeme sonrası görüntü almak isteyen basın mensupları zanlı Hasan Basmacı’nın yakınları tarafından engellendi.