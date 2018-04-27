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Sahilde varil paniği

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Girne Karaoğlanoğlu kıyılarına, üzerinde uyarı levhası bulunan bir varil vurması, vatandaşları paniğe soktu. Olaya Sivil Savunma müdahale ederken herhangi bir radyasyon tehlikesine rastlanmadı

Sahilde varil paniği
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 Girne Karaoğlanoğlu kıyılarına önceki gün öğle saatlerinde bir varil vurdu. Varil üzerindeki uyarı levhası vatandaşları tedirgin etti. Vatandaşların olayı Çevre Dairesi yetkililerine bildirmesinin ardından, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Kimyasal Biyolojik Radyasyon ve Nükleer (KBRN ) ekipleri devreye girdi.

Olay yerine intikal eden KBRN ekipleri, radyasyon ölçümü yaparak varilin etrafında herhangi bir radyasyon tehlikesinin bulunmadığını saptadı.

 Bunun üzerine olası  bir kimyasal sızıntıya karşı önlem almak amacıyla varil, ekipler tarafından izole edilerek ileri tetkik yapılması amacıyla, Güngör Atık Toplama Merkezi’ne nakledildi.

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