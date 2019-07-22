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Sahil, çöplüğe döndü

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Yeni Boğaziçi bölgesinde Bedis Ormanları bölgesinden, Salamis Otel’e kadar olan mükemmel sahil, her türlü çöpün, tüm sahil boyunca, sorumsuz kişiler tarafından etrafa atılması nedeniyle çöplüğe döndü

Sahil, çöplüğe döndü
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Murat ASLAN

Ülkede dağ, orman, dere, yol boyları, mahalle araları, sokaklar, piknik yerlerini, akla gelen her yeri çöp atarak kirletiyoruz. Bu durumdan deniz sahilleri ve plajlar da nasibini alıyor.

Yeni Boğaziçi bölgesinde Bedis Ormanları bölgesinden, Salamis Otel’e kadar olan mükemmel sahil boyu da bu kirlilikten nasibini fazlasıyla aldı.

Kakalı çocuk bezinden, alkollü - alkolsüz içecek şişelerine, yemiş kağıtlarından, poşete kadar her türlü çöpün, tüm sahil boyunca, sorumsuz kişiler tarafından etrafa atılması nedeniyle sahil adeta çöplüğe döndü.

Yetkililerin ilgisizliği, Çevre Koruma Dairesinin yetersizliği nedeniyle tam bir çöp ülke haline döndük.

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