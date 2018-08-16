‘’Şahali muhasebeci ve bankacı gibi bakanlık yapıyor’’

Hayvancılar Birliği Başkanı Naimoğulları, sorunların uzun süreden beri devam ettiği vurgulayarak, bakan Şahali’yi muhasebeci ve bankacı gibi bakanlık yapmakla suçladı. Hayvancıların batırıldığını belirten Naimoğulları, elektriğe, akaryakıta ve yem fiyatlarına gelen zamlardan dolayı hayvancının olumsuz etkilendiğini söyledi.

Hayvancılar Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları bugün birlik binasında yönetim kurulu üyleri ile basın toplantısı gerçekleştirdi.

Naimoğulları, bayram öncesi yapılan görüşmeler sonucu uzlaşı sağlanmadığını belirterek açıklamalarda bulundu.

Naimoğulları, Bakanlık ile bir takım görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi. Destekler ve çiğ süt fiyatları konusunda bir aydan beridir defalarca görüşmeler yapıldığına dikkati çeken Naimoğulları, görüşmeler sonucunda ortaya hiçbir açılım konmadığını söyledi.

Naimoğulları, sorunların uzun süreden beri devam ettiği vurgulayarak, bakan Şahali’yi muhasebeci ve bankacı gibi bakanlık yapmakla suçladı.

Hayvancıların batırıldığını belirten Naimoğulları, elektriğe, akaryakıta ve yem fiyatlarına gelen zamlardan dolayı hayvancının olumsuz etkilendiğini söyledi.

Hammadde fiyatlarının her geçen gün yükseldiğini belirten Naimoğulları, son zamlarla arpa fiyatlarının da yükseldiğini söyledi. Ülkedeki hayvancının durumunu kimsenin hesap etmediğini savunan Naimoğulları, bu konuları bakan Şahali’ye aktardıklarını fakat Şahali’nin bir bankacı ve bir muhasebeci gibi davrandığını savundu.

Başkan Naimoğulları, hergün farklı farklı fikirler üretilmesinin de doğru olmadığını vurguladı. Maliyetlerin bir an önce düşürülmesi gerektiğine vurgu yapan Naimoğulları, bu koşullarda üretimin mümkün olmadığını savundu. Krizin günden güne büyüyeceğine dikkati çeken Naimoğulları, bakanın inatla muhasebe hesabı yaptığını ve parası olmadığını savunduğunu söyledi.

Krize karşı hiçbir önlem almayan bakanlığı suçlayarak bayram süresi boyunca bekleyeceklerini fakat bayram sonrası en ağır eylemlerle bu duruma karşı harekete geçeceklerini söyleyen Naimoğulları, bu sektrön batırılmasına izin vermeyeceklerinin altını çizdi.

Naimoğlulları bakanlığa taleplerini iletti...

İşte bakanlığa yapılan talepler

Tarım Ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı;

Ülkemiz ve ekonomimiz dövizdeki yükselişten dolayı ciddi anlamda bir kriz yaşamaktadır. Özellikle üretim maliyetinin her gün artması, buna bağlı olarak ithal olarak getirilen bütün ürünlerdeki ciddi fiyat artışı üreticimizi bitirme noktasına getirmiştir. Bu kriz karşısında hükümetimizin almış olduğu önlemlerin çok da zamları önleyici bir çözüm olmaması krizin büyümesinde daha da etkili olmaktadır. Bunun yanında üreticinin en büyük girdisi olan elektirik, akaryakıt, yem ve yem hammaddelerine gelen % 50 lerin üstündeki artışlar karşısında üreticinin ayakta kalabilmesi açısından Tarım Bakanlığı gerçekçi çözümler üretmemiş ve üreticinin ürettiği ürünlerin fiyatını anında dengeleyememiştir. Her geçen gün ve her geçirilmeye çalışan gün sektörünün daha fazla dibe vurmasına neden olacaktır.Bu gibi krizlerden çıkışın anahtarı üretmekten geçtiğini bilmemize rağmen sesizliğinizi ve ilgisizliğinizi ortaya koyarak bir çözüm üretemezsiniz.

Bizim derdimiz bir plan çerçevesinde yapılan zamlar ve yapılan maliyet artışları karşısında desteklerin anında artırılması,süt fiyatlarının gerçek değerinde pazarlanması ve küçükbaş hayvancımızın ayakta kalabilmesi için hızlı destekleme modellerinin ortaya konmasıdır. Bu sebepden dolayı aşağıdaki talepleri ortaya koyarken bu tür açılımların bir düzene konup her ay bir plan çerçevesinde gelişen olumsuzluklara karşı birlikte çözüm yaratmalıyız.

Talepler;

Acilen 15 Ağustos 2018 tarihinden itibaren yeni çiğ süt fiyatlarını belirleyelim. Bu konuda bizim maliyet çalışmamız sonucu fiyatlar aşağıdaki gibidir.

Koyun sütü ; (Destekli)

Eski Talep edilen

Açık= 3.61 4.50

Buzlıkta = 3.83 4.70

Soğuk = 4.04 5.20

Keçi sütü; (Destekli)

Eski Talep edilen

Açık= 2.55 3.30

Buzlukta = 2.83 3.50

Soğuk = 3.01 3.70

İnek sütü ; (Destekli)

Eski Talep edilen

Açık =1.73 (26 krş destek) 2.40

Buzlukta =1.84 (30 krş destek) 2.55

Soğuk =1.91 (30 krş destek) 2.70

Taban fiyatları; (inek sütünde)

Eski ; (sütek pirimi) Talep edilen

Açık ; 1.47 +7 2.14

Buzlukta ; 1.54 + 7 2.25

Soğuk ; 1.61 + 7 2.40

Olarak Hayvancılar Birliği maliyet hesaplaması belirlemiştir.

Arpa fiyatlarının desteklenerek 0,78 krş/kg dan verilmeye devam edilmesi bizim böyle bir kriz döneminde taleplerimizden olmazsa olmazımızdır. Asla arpa zammı konusu pazarlık dahi edemeyiz. Bu ülkedeki tüm hayvancının bizden talebidir, talepleridir.

Kaba ot konusunda bizim tahminlerimize ve hesaplamalarımıza göre önümüzdeki 8 aylık süre için minimum 30 bin ton balyanın ithal olarak getirilip desteklenmesi gerekmektedir. Balya konusunda karar verme aşamasının geç kalınmış olduğunu ve sıkıntı yaşayacağımızı görmekteyiz . Ümit ederiz ülkedeki hayvancıyı balasız bırakmazsınız.

Küçükbaş hayvancımıza hayvan başı verilen 100 tl yıllık D.G.D gelir destegi rakamının acilen yıllık 160 tl ye çıkarılması ve bekletilmeden verilecek olan destek yemlik arpa olarak üreticiye verilmelidir. Yoksa hayvanlar açlıktan ölmeye başlayacaktır.

Küçükbaş hayvancımız hayvanlarını hem kuraklıktan dolayı , hemde meralarda otlak kalmamasından dolayı ağıllara kapamak zorunda kalmıştır. Mutlak süretle 2017-2018 yılı için ve üreticinin ayakta kalabilmesinin ön koşulu hibe desteklerini artırmaktır. Bu konuda belli bir kaynak oluşturarak veya maliyeden talep ederek üreticiye yem desteği sağlamak zorundayız. Ciddi sıkıntılı günlerden geçtiğimiz bu dönemde ümit ederiz ki sağduyulu davranarak akılcı ve mantıklı çözüm yolları bularak bu dönemide atlatacağız.

Tarımı yönetirken alacağınız her kararın olumlu ve olumsuz yansımalarını ve üretici psikolojisinden anlamanız gerekir. Bu sektör alınacak her olumsuz kararda zincirleme iflasa doğru gider.

Bu görüşmelerin 15 Ağustos öncesi tamamlanması mutlak suretle gereklidir. Üreticinin tahammül edecek ne zamanı nede dayanacak gücü kalmıştır.