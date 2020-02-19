Sağlıkta torpilli istihdam

Lefkoşa Devlet Hastanesi için açılan bir kişilik elektronorofizyoloji teknikeri münhali sonucunda yapılan sınavda birinci gelen Simge Ayalılar’ın yerine UBP Göçmenköy Örgüt Başkanı Özel Kadıoğlu’nun gelini alındı

Lefkoşa Devlet Hastanesi Noroloji Polikliniği için açılan 1 kişilik Elektronorofizyoloji Teknikeri münhali sonucunda yapılan yazılı ve sözlü sınavda 1. gelmesine rağmen hakkı yenen ve yerine UBP Göçmenköy Örgüt Başkanı Özel Kadıoğlu’nun gelini Selma Gürçimen Kadıoğlu alınan Simge Ayalılar yaşadıklarını www.ankaradegillefkosa.org’a anlattı.

Ayalılar şöyle dedi:

“Sağlık Bakanlığı tarafından 5 Aralık 2019 tarihinde açılan münhale başvurdum. Girdiğim yazılı ve sözlü sınavda en yüksek puanı almama rağmen hakkımı yediler. Münhali açılan kadroda 2017 yılından beri özel bir hastanede çalışıyorum ve 4 yıllık bir deneyimim var. Hakkım yenilerek torpille yerime alınan UBP örgüt başkanının gelini ise 2019 yılında mezun oldu. Hiçbir tecrübesi yok.

31 Aralık’ta mülakata katıldık. Yazılı sınavla mülakat aynı anda yapıldı. Yazılı soruları cevapladıktan sonra klinik şefi olan Leman Ergüven’in mesleğimle ilgili bir kaç sorusunu da cevapladım. Mülakatta Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Akçaba, Nöroloji Poliklinik Şefi Dr. Leman Ergüven, idare amiri bir kadın ve Personel Dairesi’nden iki kişi vardı.

UBP Göçmenköy Örgüt Başkanının gelinini mülakat günü telefoniyen arayıp başarılı olduğunu söyleyip işe başlayacağını bildirdiler ve gelin 2 Ocak’ta işe başladı. Örgüt başkanının gelinini benim hakkımı yiyerek işe alan ise müsteşar Mustafa Akçaba.

Akçaba ilginç bir şekilde mülakattan 1 hafta sonra istifa etti.

Yazılı ve sözlüde en yüksek puanı almama rağmen işe başkasının alındığını öğrenince Bakan Ali Pilli’yle görüşüp hakkımı aramaya çalıştım.

Ali Pilli önce bana meseleyi araştıracağını; örgüt başkanının gelinini işten çıkaramayacağını ancak benim de hakkımı yemeyeceğini, seçimden önce beni işe alacağını söyledi ama tekrar gittiğimde çark ederek “şu an seçim yasakları var seçimin bitmesini bekleyeceksin, şu an bir şey yapamam” ve “zaten bütçe yok, bekleyeceksin” dedi. Aldığım cevap karşılığında ben de bakana “Torpil yaptınız ve şimdi de beni oyalıyorsunuz” deyip çıktım.”