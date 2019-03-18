Sağlıkta reform, hekim seçme hakkı verilerek başlasın

Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Savaşan, hastane ve hekim seçmenin önemli bir insan hakkı olduğuna işaret ederek, Genel Sağlık Sigortası Yasası’nın ivedilikle geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi

Sağlık Turizmi Konseyi, Tıp Bayramı dolayısıyla Kıbrıs’ın ilk Türk Kulak Burun Boğaz Doktoru Ali Niyazi Fikret’i kliniğinde ziyaret ederek plaket takdim etti.

Konsey Başkanı Dr. Ahmet Savaşan, Konsey Yönetim Kurulu Üyesi ve Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Dr. Remzi Gardiyanoğlu ile Konsey Yönetim Kurulu Üyesi ve Özel Hastaneler Birliği Başkanı Dr. Hayat İzel, Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında Kıbrıs’ın ilk Türk Kulak Burun Boğaz Doktoru Ali Niyazi Fikret’i ziyaret ederek, Kıbrıs Türk Halkı’na verdiği 62 yıllık hizmetlerinden ötürü teşekkür plaketi takdim etti.

Dr. Ali Niyazi Fikret’in Kıbrıs Türk Halkı’na Doktor, TMT’ci ve Milli Eğitim Bakanı olarak unutulmayacak hizmetler verdiğini söyleyen Konsey Başkanı Dr. Ahmet Savaşan, Fikret’in disiplini, insan sevgisi, bilgisini ve kendini yenileyen kişiliği ile tıp dünyası için çok kıymetli bir rol model olduğunu vurguladı.

Hastane ve hekim seçmenin önemli bir insan hakkı olduğuna işaret eden Ahmet Savaşan, Genel Sağlık Sigortası Yasası’nın ivedilikle geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Savaşan, “Hükümet sağlıkta reform yapmak istiyorsa Genel Sağlık Sigortası Yasası’nın geçmesini beklemeden, bir an önce insanımızın sosyal sigortaları ile özel hekimlerden de hizmet alabilmesinin yolunu açarak kamuda yaşanan sıkıntıların hafiflemesine olanak yaratmalıdır” ifadelerini kullandı.

Halkın, sorumluluğunu yerine getiren bir devlet yanısıra, iyi eğitim almış, kendini yenileyen, en iyi çalışma şartlarında hizmet üreten, ürettiği hizmetten memnun olarak hastalara saygı gösteren ve yarınlarına umutla bakabilen hekimler ile sağlık çalışanları görmek istediğini söyleyen Ahmet Savaşan, sağlık hizmetlerinin kesintisiz, etkin ve kaliteli bir şekilde vatandaşlara ulaştırılmasında en önemli sorumluluğun devlete, görevin ise hekimler ile sağlık çalışanlarına düştüğünün altını çizdi.

Savaşan konuşmasının sonunda, “Bir nefeslik sıhhatin bile değerinin ölçülemeyeceğinin bilincinde olarak; karşılaştıkları bütün zorluklara rağmen, insanı yaşatmayı ve insanın acısını azaltmayı, insanlığa daha nitelikli bir yaşam sunmayı amaç edinen, bu kutsal, saygın ve onurlu mesleği büyük özveriyle yerine getiren doktorlarımızın ve bütün sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı’nı kutluyoruz” ifadelerini kullandı.

Sağlık Turizmi Konseyi yetkililerinin kendisine yaptığı ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getiren Dr. Ali Niyazi Fikret de konuşmasında, hekimlikte iyi eğitimin, kendini her zaman yenilemenin ve insan sevgisinin önemini vurguladı.