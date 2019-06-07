Sağlıkta hedef üç yeni hastane

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Girne ve Lefkoşa’ya yeni birer hastane kazandırmak ve Güzelyurt Hastanesi’ni tamamlamayı hedeflediklerini vurguladı

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Girne ve Lefkoşa’ya yeni birer hastane kazandırmak ve Güzelyurt Hastanesi’ni tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Pilli, Ramazan Bayramı dolayısıyla Girne Doktor Akçiçek Hastanesini ziyaret etti ve hastane doktorları, sağlık personeli, çalışanlar ve hastaların bayramını kutladı.

Girne’nin her geçen gün gelişen ve ülkenin turizm merkezi olan bir kent olduğunu belirten Pilli, bakanlık ve hükümetin, Girne’ye, Girne Hastanesi’nin sorunlarına ve bu sorunların çözümlenmesine büyük önem verdiğini vurguladı.

Girne için kente yakışan yeni bir hastane projeleri olduğunu ifade eden Pilli, projeyle ilgili detaylar hakkında kısa süre sonra, kamuoyuna bilgi vereceklerini söyledi.

Sağlıkta öncelikli hedeflerinin, ilk önce topluma yakışır bir sağlık hizmeti vermek olduğunu ifade eden Pilli, 35 yıllık bir doktor olarak, ülkede sağlıktaki sorunlar hakkında çok yakından bilgi sahibi olduğunu dile getirdi.

Görevleri süresince bakanlık olarak, doktorlar, hemşireler ve sağlık personeliyle bir ekip olarak çalışacaklarını ve bu dönemde sağlık alanında gözle görülür değişimler yaratılacağını söyleyen Pilli, büyük projeleri hayta geçirmek için göreve geldiklerini kaydetti.

Sağlık sistemindeki sorunların çözülmesi için, her şeyden önce, uzun süredir ülke gündeminde olan Genel Sağlık Sigortası uygulamasının hayata geçirilmesinin şart olduğunu ifade ederek ilk hedeflerinin bunu geçirmek olduğunu söyleyen Pilli, bu amaçla çalışmalara başladıklarını belirtti.

Bakan Pilli sağlıkla ilgili diğer hedeflerinin, Girne ve Lefkoşa’ya yeni birer hastane kazandırmak ve Güzelyurt Hastanesi’ni tamamlamak olduğunu belirtti.

Pilli daha sonra, hastane personeli, sağlık çalışanları ve hastaların bayramını kutladı, çocuk servisindeki minik hastalara da bayram hediyeleri dağıttı.

Pilli, bayram boyunca hastanelerde sağlık hizmetlerinin aralıksız devam edeceğini de vurguladı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Ramazan Bayramı nedeniyle Gazimağusa Devlet Hastanesi’ni de ziyaret etti.

Hastanede şu anda 2 ameliyathanenin devrede olduğunu belirten Bakan Pilli, devam eden tadilatın sona ermesinin ardından 4 ameliyathanenin daha devreye gireceğini ve hizmetlerin aksamayacağını, Mağusa Hastanesinin 6 ameliyathane ile hizmetine devam edeceğini söyledi.

Yakın gelecekte yoğun bakım ünitesinin de devreye gireceğini belirten Pilli, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nin kurulduğu günden bugüne hastalara en iyi hizmet için çalıştığını, sağlık çalışanlarının fedakârca bu görevi yaptığını, personelin beklentisini karşılama ve alt yapı eksikliklerinin giderilmesi için harekete geçeceklerini vurguladı.