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“Sağlıkta eksiklikler her geçen gün artıyor”

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Tıp-İş, ülkede gerçek nüfus bilinmediği ve sağlık sistemine yeterli yatırım yapılmadığı için kamu sağlık merkezlerindeki ilaç, alt yapı ve personel eksikliklerinin her geçen gün arttığını vurguladı

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“Sağlıkta eksiklikler her geçen gün artıyor”
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Kıbrıs Türk Kamu Hekimleri Sendikası (Tıp-İş) Başkanı Dr. Ahmet Varış, kadına yönelik şiddetin ve çocuk istismarının dünyada da KKTC’de de önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu kaydederek, “Bu olayların ülkemizde de artmasından üzüntü duyuyoruz” dedi.

Dünya Çocuk Hakları Günü’nü nedeniyle mesaj yayımlayan Varış, dünyadaki ve ülkedeki çocukların barış içinde insanlık onuruna yakışır şekilde yaşamasını diledi.

Ahmet Varış, mesajında şunları kaydetti:

“Ülkemizde çocukların temel hakları ve ihtiyaçlarına önem verilmekle birlikte çözüm bulunamayan çok sayıda sorunun olduğu da bir gerçektir. Onlarca öğretmen ve temel alt yapı eksiklikleriyle açılan okullar ülkemizdeki çocukların uygun ortamda ve kalitede eğitim alamamasına neden olmaktadır.

Kıbrıs’ın kuzeyinde gerçek nüfus bilinmediği ve sosyal devletin bir diğer önemli öğesi olan sağlık sistemine yeterli yatırım yapılmadığı için kamu sağlık merkezlerindeki ilaç, alt yapı ve personel eksiklikleri her geçen gün artmaktadır. Bu durum başta çocuklarımız olmak üzere toplumuzdaki tüm bireylerin eşit şekilde, nitelikli kamusal sağlık hizmetine ulaşamamasına neden olmaktadır. Unutulmamalıdır ki ‘sağlık bir maliyet değil bir yatırımdır.”

Tıp-İş Başkanı Dr. Ahmet Varış, kadına yönelik şiddetin ve çocuk istismarının dünyada da KKTC’de de önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu kaydederek, “Bu olayların ülkemizde de artmasından üzüntü duyuyoruz” dedi.

Varış, şunları kaydetti:

“Kamusal alanlar başta olmak üzere ülkenin her yerinde çocukların yararı gözetilerek gerekli uygulamalar yapılmalıdır.  Her devlet çocukların yaşaması ve gelişmesi için azami çabayı göstermelidir. Devlet,  çocukların aile bireyleri dahil herhangi bir kişi tarafından bedensel veya zihinsel saldırıya uğramaması,  şiddet görmemesi, istismar ve kötü muameleye karşı korunması için yasal, idari, toplumsal ve eğitsel yönlerden bütün önlemleri almalıdır.

İdare, Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin ilkelerini ülkemizin hukuk yapısına uyarlamalı ve hayatın her alanında çocuk haklarını savunmak için gereken özen gösterilmelidir. Özetle idari ve toplumsal düzeyde çocukları bedensel ve ruhsal yönden yaralayacak hiçbir yaklaşıma izin verilmemelidir.”

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