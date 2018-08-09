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Sağlıkta 3 saatlik uyarı grevi

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Sağlıkta örgütlü 4 sendika, halka daha kaliteli sağlık hizmeti sunulabilmesi ve sorunlara ivedilikle çözüm bulunabilmesi amacıyla örgütlü bulundukları hastanelerde yarın uyarı eylemi yapacak.

Sağlıkta 3 saatlik uyarı grevi
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Basın açıklaması saat 10.00’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi önünde gerçekleştirilecek.
Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) Başkanı Ahmet Varış, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası, Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası ve Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası adına yaptığı yazılı açıklamada, eylemin Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Girne Akçiçek Devlet Hastanesi, Mağusa Devlet Hastanesi, Cengiz Topel Devlet Hastanesi, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ile Lefkoşa Kentsel Sağlık Merkezi’nde gerçekleştirileceğini kaydetti. 
Varış, 09.00-12.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek eylemin, acil servisler, yatan hastalar, hemodiyaliz ve onkoloji hastaları hariç yapılacağını belirterek, eylem günü saat 10.00’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi önünde bir de basın açıklaması yapılacağını söyledi. 
Varış eylem gerekçelerini şöyle açıkladı: 
“Hekim, hemşire ve personel eksiklikleri, Alt yapı eksiklikleri (kamu sağlık merkezlerinin fiziki yapısı, alet ve teçhizat eksiklikleri, ilaç eksiklikleri), güvenlik zaafiyeti, idarenin antidemokratik yaklaşımları, mevcut yasaların günümüz koşullarına uyarlanmaması.”

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