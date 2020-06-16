Sağlıkla ilgili endişe edilmemeli

Sağlık Bakanı Ali Pilli, özel jetle gelen heyetle ilgili “merkezi karantina” şartını ortaya koyduğunu ve bundan taviz verilmediğini kaydetti

Sağlık Bakanı Ali Pilli, heyetle ilgili konunun Bakanlar Kurulu’na gelmesiyle bakanlığın “merkezi karantina” şartını ortaya koyduğunu ve bundan taviz verilmediğini kaydetti.

Pilli, “Biz bu sorumluluğu aldık. Eğer bu kişiler dışarıya çıkmışsa, tespit edilirse sorumluluk hükümettedir. Bu araştırılacak. Sağlıkta problem yok. Biz ülkeyi en iyi şekilde koruyoruz” dedi.

Bu kişilerin PCR testi olup olmadığıyla ilgili soru üzerine Sağlık Bakanı Pilli, karantinaya girecek kimseden PCR testi istenmediğini belirtti.

Pilli, “Eğer bu kişiler dışarı çıkacak olsa PCR testlerini yapacaktık. Ülkeden kısa sürede ayrıldılar. Temaslılarını biliyoruz. O karantina otelinde temaslı olanların zaten testlerini 14 gün sonra yapacağız” şeklinde konuştu.

Ali Pilli, Türkiye’den yangın söndürmek için gelen helikopterlerin pilotlarının temas ettiği herkesi ev karantinasına aldıklarını belirterek, “Kimse merak etmesin biz sağlığı koruyoruz” dedi.

Pilli, sağlıkla ilgili endişe edilmemesi gerektiğini yineledi.

