“Sağlık Turizmi için gereken adımlar atılacak”

Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Başkan Yardımcılığının Kuzey Kıbrıs’da olmasının KKTC için büyük bir fırsat olduğunu söyleyen Başbakan Erhürman, Başbakanlığın bu alanın gelişmesi için yasal düzenlemelerin yapılması ve gereken diğer adımların atılmasına destek vereceğini söyledi

Başbakan Tufan Erhürman Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Başkan Yardımcılığı görevine seçilen Dr. Ahmet Savaşan ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kabülde, Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Başkan Yardımcılığı görevine seçilen Dr. Ahmet Savaşan’ı kutlayan Başbakan Erhürman, turizmin KKTC ekonomisi açısından çok önemli bir yere sahip olduğuna işaret etti. Turizmin çeşitlendirilerek yıla yayılması gerektiğini belirten Erhürman, sağlık turizminin bu kapsamda sahiplenilerek teşvik edilmesi ve denetlenmesi gerektiğine vurgu yaptı.

GHTC KKTC İÇİN BÜYÜK FIRSAT...

Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Başkan Yardımcılığının Kuzey Kıbrıs’da olmasının KKTC’nin uluslararası platforumdaki ilişkilerini geliştirmesi bakımından büyük bir fırsat sunduğunu belirten Erhürman, Başbakanlığın bu alanın gelişmesi için yasal düzenlemelerin yapılması ve gereken diğer adımların atılmasına destek vereceğini söyledi.

57 ÜLKE İLE İŞBİRLİĞİ ARTIYOR...

Dünya Sağlık Turizmi Konseyi’nin (Global Healthcare Travel Council-GHTC) uluslararası alanda yürüttüğü faaliyetler hakkında Başbakan Tufan Erhürman’a bilgi veren GHTC Başkan Yadımcısı Dr. Ahmet Savaşan da kabulde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin büyük desteği sayesinde konseye üye 57 ülke ile Sağlık Turizmi alanında işbirliğinin artarak devam ettiğini ve bunun da turizm gelirlerine olumlu yansıdığını anlattı.

SİYASİ DESTEĞE İHTİYAÇ VAR...

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Yunanistan nezdinde GHTC’nin Yunanlı Genel Sekreterinin istifası ile sonuçlanan girişimleri hakkında da Başbakan Erhürman’a bilgi veren Ahmet Savaşan, Sağlık Turizmi’nin KKTC’de sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için siyasi desteğe ihtiyaç olduğuna vurgu yaptı. Kuzey Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi’nin bütün paydaşlar ve konunun uzmanları ile birlikte hazırladığı stratejik planın en kısa sürede Başbakanlığa ileteceklerini belirten Savaşan, söz konusu raporun Başbakan başkanlığında sağlık ile turizm bakanlarının da katılımı ile gerçekleştirilecek bir toplantıda değerlendirilmesini talep etti.

Başbakanlıkta gerçekleşen görüşmede Savaşan’a, konsey yönetim kurulu üyeleri, Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Dr. Remzi Gardiyanoğlu, Özel Hastaneler Birliği Başkanı Dr. Hayat İzel, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Fethi Özboğaç, KITSAB YK Üyesi Orhan Tolun, Faiz Camgöz, Doç. Dr. Savaş Özyiğit, Yrd. Doç. Dr. Ediz Tuncel ve Avukat Özkul Özyiğit eşlik etti.