“Sağlık hizmeti durma noktasına geldi”

Tabipler Birliği Başkanı Dr. Gürkut vurguladı: “Kamu sağlık hastanelerinde alt yapı ve personel eksiklikleri tamamlanmadı, sağlıkta eksik yasalar tamamlanamadı, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet dinmedi”

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği (KTTB) basın toplantısı düzenledi, sağlık alanında yaşanan sıkıntılar ve eksiklikler dile getirildi.

Basın toplantısında Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Özlem Gürkut, Tabipler Odası Başkanı Mustafa Taşçıoğlu ve Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Başkanı Ahmet Özant birer konuşma yaptı.

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Özlem Gürkut konuşmasında, 1 yıl önce 14 Mart Tıp Bayramı haftasının açılışında sağlık sistemi ve ülkedeki sorunlar nedeni ile bu günü bayram olarak kutlamalarının mümkün olmadığını söylediğini hatırlattı ve şöyle konuştu:

“Geçen bu 1 yıl zarfında çağdaş, ulaşılabilir, adil bir sağlık hizmeti sunumuna hala ulaşılamadı, kamu sağlık hastanelerinde alt yapı ve personel eksiklikleri tamamlanmadı, koruyucu sağlık hizmetlerinde gelişme olmadı, sağlıkta eksik yasalar tamamlanamadı, sağlıkla ilgili mevcut yasaların uygulamasındaki sorunlar giderilemedi, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet dinmedi, sağlık alanında geleceğe yönelik planlama yapılmadı, kontrolsüz bir şekilde açılan tıp ve diş hekimliği fakültelerine yenileri eklendi, sağlığa ayrılan bütçenin oranı artmadığı gibi eksildi” diye konuştu.



“NÜFUS BİLİNMEZKEN PLANLAMA YAPMAK MÜMKÜN DEĞİL”

Ülke nüfusu bilinmezken planlama yapmanın mümkün olmadığını kaydeden Gürkut, yetkili merciler tarafından yapılan nüfusa dair açıklamaların hastanelerde sıra bekleyen ameliyat hastaları, eksilen ilaçlar, uzayan MR randevuları gibi sıkıntılara baktıkça inandırıcılığını yitirdiğini söyledi.

Ülkenin en büyük hastanesinin tedbirsizlik nedeniyle yanmasıyla kamusal sağlık hizmetinin durma noktasına geldiğini belirten Gürkut, yangının yaralarını sarmak için bakanlık tarafından bağış kampanyası başlatılmasını da son derece “düşündürücü” olarak değerlendirdi.

Halkın koronavirüs (COVID 19) korkusu yaşadığına da dikkat çeken Gürkut, devletlere düşenin işbirliğini artırıp, koordinasyon için de sistemli adımlar atmak, halkı bilgilendirerek bilinçlendirmek ve koruyucu tedbirlerin yanı sıra tedavi hizmetlerini de geliştirmek olduğu vurguladı.

Gürkut, “Bizim bugün olası tüm durumlar için planlarımızı tamamlamış, halkımızı ve sağlık çalışanlarımızı eğiterek hazır hale getirmiş, tedavi olanaklarımızı geliştirmiş olmamız gerekirdi” dedi.

Kıbrıs gibi küçük bir coğrafyada salgın hastalık, doğal afet gibi durumlarda Güney Kıbrıs ile işbirliği yapmaksızın başarılı olmanın zor olduğuna da dikkat çeken Gürkut, ortak çalışma yürütmek yerine geçiş kapılarını kapatan Rum Yönetimi’nin bu kararının kabul edilebilir olmadığını ifade etti.

Göstericilere biber gazı sıkılmasının da bir başka toplum sağlığı sorunu oluşturduğunu dile getiren Gürkut, olaydan duyduğu üzüntüyü ifade etti.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin koruyucu sağlık hizmetlerinin çok önemli bir parçasını oluşturan “erişkin aşılama programı” oluşturarak Sağlık Bakanlığı’na sunduğunu anlatan Gürkut, bu konuda olumlu bir adım atılmadığını söyledi ve sağlığı korumaya yönelik çalışmaların tedavi çalışmalarından daha ekonomik olduğuna dikkat çekti.

Gürkut, kalp, damar hastalıkları, diyabet, kanser gibi kronik hastalıklar artmaya devam ederken bu hastalıkların nedenleri arasında yer alan sigara ve tütün ürünlerin kullanımına dair yürürlükteki yasanın revize edilmediğine işaret ederek yasanın var olan haliyle uygulanmasındaki zafiyetin de de giderilemediğini kaydetti.

Gürkut, gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik eksikliklerin de tamamlanmadığını söyledi.

Gürkut kontrolsüz şekilde artan nüfusla kamusal sağlık hizmeti sunumunun her geçen gün daha da yetersiz hale geldiğini kaydetti ve özel hastanelere yapılan sağlık kurulu sevklerinin bütçede ciddi yük oluşturduğunu kaydetti.

Peşi sıra açılan sağlık alanındaki fakültelere hiçbir planlama veya ihtiyaç gözetilmeksizin öğrenci alımı yapıldığını da belirten ve bunu eleştiren Gürkut, bu fakültelerdeki eğitimin standardının sağlanıp sağlanamadığına dair endişelerinin hala giderilemediğini söyledi ve Sağlık Bakanlığı’nın Sağlıkla ilgili planlama ve eğitim konusunda üzerine düşen sorumluluğu üstlenmediğini savundu.

