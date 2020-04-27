SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ONLINE GÖRÜNTÜLÜ KONFERANS YARIN…

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, görevli hemşirelerle, saat 10.00’da gerçekleştirilecek konferansta Dr. Pelin Ünal Varış, Başhemşire Teslime Akbaş, Psikolog İpek Uçkan ve Eğitim Hemşiresi Duygu Örsdemir hazır bulunacak.
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