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SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ONLINE GÖRÜNTÜLÜ KONFERANS YARIN…

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Pandemi sürecinde sağlık çalışanlarında ortaya çıkabilecek ruhsal etkilenmelere yönelik “Psiko-eğitim, Psikolojik İlkyardım” konulu destekleyici online görüntülü konferans yarın yapılacak.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ONLINE GÖRÜNTÜLÜ KONFERANS YARIN…

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, görevli hemşirelerle, saat 10.00’da gerçekleştirilecek konferansta Dr. Pelin Ünal Varış, Başhemşire Teslime Akbaş, Psikolog İpek Uçkan ve Eğitim Hemşiresi Duygu Örsdemir hazır bulunacak.

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